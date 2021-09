Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: Έρχονται ανατροπές με στόχο έναν πιο δίκαιο φόρο

Τα βασικά σημεία που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης. Τι θα συμβεί με τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.

Ριζικές αλλαγές έρχονται στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ για το 2022, με στόχο - όπως δηλώνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι - ο φόρος να είναι δικαιότερος και παράλληλα η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων να πληρώσουν χαμηλότερο φόρο.

Η σημαντικότερη αλλαγή που επέρχεται είναι ότι με την ενσωμάτωση του συμπληρωματικού φόρου στον κύριο φόρο, αποκαθίσταται ουσιαστικά μία σημαντική αδικία που επί χρόνια υπόκεινται όσοι έχουν περιουσία με αντικειμενική αξία άνω των 250.000 ευρώ.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι εκείνοι που έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία, θα απαλλαγούν πλήρως από τον επιπλέον φόρο που προκαλούσε ο συμπληρωματικός. Έτσι λοιπόν όσοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητα μεγάλης αξίας, θα δουν - πιθανότατα - τους συντελεστές να αυξάνονται ανάλογα με την τιμή ζώνης της περιοχής στην οποία και βρίσκεται το ακίνητο.

Όπως δήλωσε την Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, «προχωρούμε στη μείωση των συντελεστών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, που θα ισχύσει για το 2022. Τα αποτελέσματα αυτής της άσκησης, που είναι σε εξέλιξη, θα είναι διαθέσιμα έως το τέλος του έτους. Η άσκηση έχει ως στόχο την δικαιότερη κατανομή του φόρου, με παράλληλη μείωση του ΕΝΦΙΑ για την πλειονότητα των πολιτών, από το νέο έτος».

Στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν καταλήξει σε κάποιες βασικές αρχές που θα διέπουν τον νέο ΕΝΦΙΑ, αλλά απομένουν οι λεπτομέρειες. Και αυτές έχουν να κάνουν με «ασκήσεις επί χάρτου», ώστε αφενός να ικανοποιούνται οι συνιστώσες που έχουν τεθεί και αφετέρου το δημοσιονομικό αποτέλεσμα να είναι ουδέτερο.

Πλήρης εικόνα θα υπάρχει προς το τέλος Νοεμβρίου και η Κυβέρνηση θα κάνει τις αποκαλύψεις του νέου ΕΝΦΙΑ κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού, όπως τόνισε από την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα βασικά σημεία, πάνω στα οποία θα στηρίζεται ο νέος ΕΝΦΙΑ:

Θα υπολογιστεί με βάση της νέες αντικειμενικές αξίες που ανακοινώθηκαν προ μηνών και οι οποίες προσεγγίζουν τις εμπορικές και βάζουν τέλος σε ένα στρεβλό καθεστώς που ίσχυε για πολλά χρόνια.

Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος και πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα αξίας άνω των 250.000 ευρώ δεν θα επιβαρύνονται με συμπληρωματικό φόρο όπως αυτός εφαρμόζεται σήμερα.

Θα υπάρξει νέα κλίμακα με νέους συντελεστές. Οι τελευταίοι θα αυξάνονται προοδευτικά ανάλογα με την τιμή ζώνης. Η κλίμακα θα έχει περισσότερα κλιμάκια σε σχέση με την σημερινή και θα λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές παλαιότητας, ορόφου, μονοκατοικίας, πρόσοψης, βοηθητικών χώρων του ακινήτου.

Οι εκπτώσεις που ισχύουν σήμερα και κυμαίνονται από 10% έως και 30% και είναι ανάλογες με το ύψος της ακίνητης περιουσίας θα ενσωματωθούν στον τελικό φόρο.

Παραμένουν ως έχουν οι φοροαπαλλαγές για ευπαθείς ομάδες, οι οποίες και κυμαίνονται από 50% έως και 100%.

Ο ΕΝΦΙΑ του 2022, θα εξοφληθεί σε περισσότερες δόσεις, 10 ή 12. Θα ξεκινήσει να πληρώνεται από τον Μάρτιο του 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022 ή τον Φεβρουάριο του 2023.

