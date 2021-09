Πολιτική

Οικονόμου στον ΑΝΤ1: Γενναία απόφαση τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ (βίντεο)

Διευκρινίσεις για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε για τα θετικά κρούσματα που εντοπίστηκαν στα σχολεία.

Για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, το άνοιγμα των σχολείων και το εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά της COVID-19, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Ο κ. Οικονόμου επεσήμανε αναφορικά με την επιδότηση των νεοπροσλαμβανόμενων, πως τα οφέλη των επιχειρήσεων θα κομιστούν μόνο αν δεν κάνουν απολύσεις και έκανε λόγο για «κουτοπόνηρους» και μία νοοτροπία που «πασχίζουμε να αφήσουμε πίσω μας».

Ξεκαθάρισε πως η κάλυψη του 80% των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα ισχύει για όλους, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μία «γενναία απόφαση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα κύμα ανατιμήσεων που αφορά τους πάντες».

Σημείωσε πως δεν προβλέπεται αλλαγή στο σύστημα με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά είναι κάτι που εξετάζεται. Υπενθύμισε πως αυξήθηκε κατά 20% η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Σε ό,τι αφορά στον Φόρο Κληρονομιάς, αναγνώρισε πως είναι ένα πεδίο με το οποίο η Κυβέρνηση οφείλει να ασχοληθεί το επόμενο διάστημα. Όπως είπε, με την κατάργηση του φόρου μεταβίβασης, δίνουμε την ευκαιρία να αξιοποιηθούν οι περιουσίες.

Αναφερόμενος στο άνοιγμα των σχολείων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε πως από τα περίπου 800.000 τεστ που έγιναν, βρέθηκαν μερικές εκατοντάδες παιδιά θετικά - έκανε χαρακτηριστικά λόγο για μία τάξη μεγέθους 1.000-1.500. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, δίνοντας βαρύτητα στον εμβολιασμό, προκειμένου να μην ξανακλείσουν τα σχολεία, υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.

Αναφορικά με το κίνητρο των 50 GB στα κινητά τηλέφωνα των παιδιών που θα εμβολιαστούν κατά της COVID-19, διευκρίνισε πως τα data θα κομίζονται κατόπιν βεβαίωσης του γονέα στον οποίο ανήκει το κινητό τηλέφωνο στο gov.gr

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέστησε σαφές πως για το θέμα της εισόδου ανηλίκων στους κλειστούς χώρους εστίασης, θα γίνεται με self test για τα παιδιά 5-11 ετών και με rapid test 48 ωρών για εκείνα 12-17 ετών.

