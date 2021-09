Κόσμος

Νότια Κορέα - Google: “Τσουχτερό” πρόστιμο για αθέμιτο ανταγωνισμό

Η αρμόδια αρχή κατά των μονοπωλίων στη Νότια Κορέα επέβαλε πρόστιμο 207 δισεκατομμυρίων γουόν (176,64 εκατομμυρίων δολαρίων) στην Google της Alphabet Inc, ανακοινώνοντας ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας κάνει κατάχρηση της κυρίαρχης θέσης του στην αγορά, προκειμένου να περιορίσει τον ανταγωνισμό στο λειτουργικό σύστημα κινητής τηλεφωνίας της αγοράς.

Η Επιτροπή Δίκαιου Εμπορίου της Κορέας (KFTC) έκανε έρευνα σε βάρος της Google, για καταγγελίες παρεμπόδισης των τοπικών παραγωγών κινητών τηλεφώνων, από τη χρήση άλλων λειτουργικών συστημάτων.

Το πρόστιμο αυτό, αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο για την προστασία του ανταγωνισμού με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη η Google στη Νότια Κορέα.

Νωρίτερα μέσα στο μήνα, το κοινοβούλιο ψήφισε ένα νομοσχέδιο για την απαγόρευση σε μεγάλους παρόχους εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας όπως η Google, της άσκησης πιέσεων σε παραγωγούς λογισμικού, προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιούν τα συστήματα καταβολής πληρωμών των μεγάλων εταιριών, σταματώντας αποτελεσματικά τις χρεώσεις για την αγορά εφαρμογών από τα αντίστοιχα καταστήματα εφαρμογών.

Σύμφωνα με την KFTC το πρόστιμο μπορεί να είναι το ένατο μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ.

Η Google δεν στάθηκε δυνατό να σχολιάσει σήμερα τις εξελίξεις.

