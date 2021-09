Κόσμος

Εκλογές στην Νορβηγία: Η Σόλμπεργκ παραδέχθηκε την ήττα της

Ο ηγέτης των Εργατικών δηλώνει πως θα επιδιώξει να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού.



Η Νορβηγίδα απερχόμενη πρωθυπουργός, συντηρητική Έρνα Σόλμπεργκ, παραδέχτηκε τα μεσάνυχτα Δευτέρας προς Τρίτη την ήττα της στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, ανοίγοντας το δρόμο για την άνοδο της αριστεράς στην εξουσία με επικεφαλής τον αρχηγό των Εργατικών, Γιόνας Γκαρ Στέρε.

«Το έργο του συντηρητικού κόμματος στην κυβέρνηση τελείωσε αυτή τη φορά», δήλωσε η Σόλμπεργκ που κυβερνά τη σκανδιναβική χώρα από το 2013, χρόνος ρεκόρ για τη δεξιά στην ιστορία της χώρας. «Θα ήθελα να συγχαρώ τον Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο οποίος, αυτή τη στιγμή, φαίνεται να έχει σαφή πλειοψηφία για να σχηματίσει κυβέρνηση».

Ο Γιόνας Γκαρ Στέρε σε ομιλία του προς μέλη του κόμματός του είπε ότι το κεντροαριστερό μπλοκ της αντιπολίτευσης κέρδισε την πλειοψηφία των εδρών του Κοινοβουλίου, δηλώνοντας ότι θα επιδιώξει να σχηματίσει κυβέρνηση.

«Τώρα μπορούμε επιτέλους να πούμε: τα καταφέραμε», τόνισε ο Στέρε, ο οποίος αναμένεται να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της Νορβηγίας.

