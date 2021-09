Οικονομία

Εστίαση - Γεωργιάδης: Καμία διόρθωση στο ΦΕΚ για τους ανήλικους - Είσοδος με rapid test

Παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" για την είσοδο των ανήλικων σε καταστήματα εστίασης.



Δεν υπήρξε καμία διόρθωση ως προς την είσοδο των ανήλικων σε καταστήματα της εστίασης, ξεκαθάρισε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, σε παρέμβασή του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο υπουργός Ανάπτυξης παρενέβη μετά από ΦΕΚ που κυκλοφόρησε και απαιτούσε από παιδιά και εφήβους 12 με 17 ετών να φέρουν αποκλειστικά πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη αυτό που κυκλοφόρησε ήταν ένα ηλεκτρονικό draft και όχι το πραγματικό ΦΕΚ, το οποίο όπως είπε το υπέγραψε την Κυριακή το βράδυ και εξεδόθη και έχει αριθμό φύλλου κυβερνήσεως

Όπως είπε το χαρτί που κυκλοφόρησε ως ΦΕΚ δεν έχει αριθμό φύλλου κυβερνήσεως, ενώ είναι άγνωστο ποιος το εξέδωσε. «Δεν κυκλοφόρησε από την κυβέρνηση» είπε και πρόσθεσε ότι έκανε την παρέμβαση στον ΑΝΤ1 προκειμένου να μην δημιουργείται ανασφάλεια στον κόσμο

«Δεν υπήρξε καμία διόρθωση. Μια ΚΥΑ έχω υπογράψει στην οποία αναφέρει ότι οι ανήλικοι μπαίνουν στα μαγαζιά με rapid test», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης .

