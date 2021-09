Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στην περιοχή.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Κακιά Θάλασσα στην Κερατέα.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα, με επίγεια και εναέρια μέσα.

Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό Λάκκα και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πνέουν βόρειοι άνεμοι περίπου 4 μποφόρ.

Αυτήν την ώρα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ανοίγει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση του εμβολίου

ΕΝΦΙΑ: Έρχονται ανατροπές με στόχο έναν πιο δίκαιο φόρο

Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια: Θετική στην ιδέα η CONCACAF