“Το Πρωινό”: Ο Mad Clip δείχνει τα πανάκριβα κοσμήματά του (βίντεο – ντοκουμέντο)

Ένα βίντεο ντοκουμέντο εξασφάλισε η εκπομπή του ΑΝΤ1 με τον αδικοχαμένο τράπερ. "Θρίλερ" με την περιουσία του.



Ένα βίντεο ντοκουμέντο εξασφάλισε η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» με τον Mad Clip, ο οποίος δείχνει τα πανάκριβα κοσμήματά του.

Όπως λέει στο βίντεο ο Mad Clip είχε μεγάλη αδυναμία στα κοσμήματα και πάντα φορούσε πανάκριβα κομμάτια όταν έβγαινε από το σπίτι.

Την ίδια ώρα έχει προκύψει θέμα μετά τον θάνατό του, καθώς η οικογένειά του υποστηρίζει ότι ο αδικοχαμένος τράπερ είχε αφήσει χρήματα τα οποία δεν έχουν βρεθεί.

Πληροφορίες, που παροουσίασε "Το Πρωινό" αναφέρουν ότι ίσως έχει δώσει μεγάλα χρηματικά ποσά στο περιβάλλον του σε κοντινά του πρόσωπα και αυτά τα χρήματα δεν έχουν βρεθεί.

Από τα κοσμήματά του κάποια βρέθηκαν στο σπίτι του, ενώ ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα είναι αν υπάρχει θυρίδα με χρυσό. Καταθέσεις από το περιβάλλον του λένε ότι του άρεσε ο χρυσός και επένδυε σε χρυσό. Η οικογένειά του αναμένεται να καταθέσει αίτημα στις τράπεζες.

