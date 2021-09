Life

“Άγριες Μέλισσες”: Το νέο τρέιλερ λίγο πριν την πρεμιέρα (βίντεο)

Οι "Άγριες Μέλισσες" επιστρέφουν με τον τρίτο κύκλο στον ΑΝΤ1 και η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα έχει ξεκινήσει.



Κι ενώ η αγωνία των τηλεθεατών κορυφώνεται, στον “αέρα” βγήκε το πολυαναμενόμενο τρέιλερ που δίνει μία ιδέα για όσα θα διαδραματιστούν στο πρώτο επεισόδιο.

Η δραματική σειρά του ΑΝΤ1, που καθήλωσε τους τηλεθεατές για δύο χρονιές, τον Σεπτέμβρη επιστρέφει στους δέκτες μας μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Τα γεγονότα στην τρίτη σεζόν διαδραματίζονται στην εποχή της δικτατορίας. Το Διαφάνι στον τρίτο κύκλο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» μπαίνει στην περίοδο της χούντας και αυτό δεν θα αφήσει ανεπηρέαστους κάποιους από τους ήρωες.

Ο Προκόπης, γνωστός για τις αριστερές πεποιθήσεις του, αναμένεται να εξοριστεί μακριά από το χωριό. Ωστόσο, δεν θα είναι ο µόνος που θα «τιμωρηθεί» και όλοι οι κάτοικοι θα φοβούνται για το μέλλον τους.

Οι συντελεστές της σειράς έχουν ετοιμάσει για τους τηλεθεατές αρκετές εκπλήξεις προκειμένου να κρατήσουν ξανά αμείωτο το ενδιαφέρον τους.

