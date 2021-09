Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Μπλόκο” σε μητέρα μαθητή που δεν ήθελε self test για το παιδί της

Αρνήθηκε να προσκομίσει το αρνητικό self test, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από το σχολείο.

Μητέρα αρνήτρια της χρήσης μάσκας και του self test, δεν προσκόμισε το αρνητικό self test του παιδιού της, στο 2ο Γυμνάσιο Μηχανιώνας, αντιδρώντας στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την λειτουργία των σχολείων.

Ωστόσο, τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποτροπή της μετάδοσης του κορονοϊού, δεν επιτρέπουν να εισέλθουν οι μαθητές εάν δεν έχουν τη λεγόμενη σχολική κάρτα, η οποία εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, στην οποία πρέπει να αναγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα του self test.

Η μητέρα και ο γιος της αποχώρησαν από το σχολείο.

