Φωτιά στην Κερατέα: Κοντά στον οικισμό Λάκκα οι φλόγες (εικόνες)

Αεροσκάφη και ελικόπτερα ρίχτηκαν στη “μάχη”. Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στην Κακιά Θάλασσα Κερατέας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα και είναι σε εξέλιξη.

Στον τόπο της πυρκαγιάς και ο ίδιος ο αρχηγός της Πυροσβεστικής, για να συντονίσει το έργο της κατάσβεσης.

Όπως έγινε γνωστό από το Κέντρο Επιχειρήσεων, η φωτιά προς το παρόν δεν απειλεί άμεσα την κατοικημένη περιοχή, ωστόσο επειδή είναι κοντά τα πρώτα σπίτια του οικισμού Λάκκα έγινε μεγάλη κινητοποίηση για την άμεση οριοθέτηση και κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

