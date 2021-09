Κοινωνία

Σχολικά λεωφορεία: Με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι (εικόνες)

Θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο την ασφάλεια των μαθητών.

Παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη πραγματοποιήθηκαν το πρωί οι έλεγχοι των μικτών κλιμακίων της Τροχαίας και της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως επεσήμανε ο Περιφερειάρχης οι σχετικοί έλεγχοι φαίνεται να φέρνουν αποτέλεσμα καθώς διαπιστώνεται ότι οι παραβάσεις έχουν μειωθεί σημαντικά. Μάλιστα με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης οι έλεγχοι των μικτών κλιμακίων, που διενεργούνται αυτές τις ημέρες, θα πραγματοποιούνται απροειδοποίητα και κατά διαστήματα, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Τα μικτά κλιμάκια ελέγχουν σχολικά λεωφορεία, minibus και τουριστικά λεωφορεία τα οποία μεταφέρουν μαθητές. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε υπερβάσεις των ορίων ταχύτητας, φθορές ελαστικών, ενώ ζητούνται και τα σχετικά πιστοποιητικά για τη σύννομη ανάθεση μετακίνησης παιδιών σε ιδιωτικά σχολεία. Έμφαση δίδεται και στα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία παιδιών και συνοδών από τον κορωνοϊό.

Κατά την παρουσία του στους ελέγχους που διενεργήθηκαν, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Τα μικτά κλιμάκια της Τροχαίας Αθηνών και της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής, διενεργούν ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία και τα οχήματα μεταφοράς των παιδιών μας. Η πρωτοβουλία μας που ξεκινήσαμε από το 2019 συνεχίζεται με μεγάλη αυστηρότητα. Βασικός μας στόχος είναι η ασφαλής μετακίνηση μαθητών και συνοδών. Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την τροχαία οι έλεγχοι θα συνεχιστούν ανά τακτά διαστήματα όλη τη σχολική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση οι παραβάτες θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου. Ωστόσο είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος καθώς, όπως ενημερώνομαι από τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, οι παραβάσεις έχουν μειωθεί σημαντικά. Δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν οχήματα που μεταφέρουν μαθητές και να μην πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας, να έχουν φθαρμένα ελαστικά, υπεράριθμα παιδιά ή να διαπιστώνεται από τους ταχογράφους υπέρβαση ορίων ταχύτητας. Ευχαριστούμε θερμά την Τροχαία η οποία είναι αρωγός και σύμμαχός μας στην προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει».

