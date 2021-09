Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα Παλιοσπύρου : Θα μπω στο δικαστήριο με το κεφάλι ψηλά (βίντεο)

Αποκλειστικές δηλώσεις στο "Πρωινό" του ΑΝΤ1 έκανε η Ιωάννα Παλαιοσπύρου,, μία ημέρα πριν αρχίσει η δίκη για την επίθεση με το βιτριόλι.



Η Ιωάννα Παλιοσπύρου μοιράζεται τις σκέψεις της λίγες ώρες πριν από την δίκη για την επίθεση με βιτριόλι που της άλλαξε την ζωή.

Αποκλειστικές δηλώσεις της Ιωάννας Παλιοσπύρου , για το «Πρωινό», παρουσίασε η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Κέλλυ Χεινοπώρου.

Στο ερώτημα πως θα βρει την δύναμη να πάει στο δικαστήριο απάντησε:

"Δεν θέλω να κρυφτώ, θέλω την Τετάρτη να μπω στο δικαστήριο με το κεφάλι ψηλά. Δεν ξέρω αν είμαι καλά προετοιμασμένη, θα με οδηγήσει το ένστικτό μου. Όμως θέλω να την αντικρύσω και να πάρω τις απαντήσεις μου."

Σε άλλη ερώτηση για το από που αντλεί την δύναμη αυτή η Ιωάννα Παλιοσπύρου απάντησε:

"Η αγάπη της οικογένειάς μου και η συμπαράσταση του κόσμου είναι η κινητήριος δύναμή μου. Στηρίζομαι σε αυτό για να βρίσκω δύναμη και κουράγιο να αντιμετωπίζω τον καθημερινό πόνο και τα προβλήματα υγείας που έχω. Ως άνθρωπος και ως γυναίκα δεν δέχομαι να υπάρχω σε μια χώρα που τα μέλη της τα κατακλύζουν δεισιδαιμονίες και μοχθηρά ένστικτά οφείλουμε στους εαυτούς μας και στους νέους μας να προβάλλουμε πρότυπα ανθρώπων με παιδεία και με τις βασικές ανθρώπινες αξίες, όπως η ηθική, η ευγένεια, η ελευθερία και το δικαίωμα όλων για ζωή."





