Χαλκίδα: Απίστευτο τροχαίο με μεθυσμένο οδηγό (βίντεο)

Έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε σταθμευμένο όχημα και αυτό “μπούκαρε” σε επιχείρηση.

Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε στη Χαλκίδα το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οδηγός που ήταν “τύφλα” στο μεθύσι, έχασε τον έλεχο του αυτοκινήτου του, επί της οδού Σιώκου και αυτό κατέληξε με σφοδρότητα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο από την πρόσκρουση “μπούκαρε” σε επιχείρηση, διαλύοντας την σιδερένια κεντρική πόρτα.

Από τον θόρυβο σηκώθηκε όλη η γειτονιά στο πόδι, ενώ ο μεθυσμένος οδηγός παρέμεινε μέσα στο αυτοκίνητο του, μέχρι που έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας Χαλκίδας, οι οποίοι τον συνέλαβαν, καθώς επιβεβαιώθηκε και από το αλκοτέστ ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης.

Όπως φαίνεται και στις σχετικές εικόνες και τα δύο αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο άνθρωπος ήταν μεθυσμένος μέχρι εκεί που δεν πήγαινε. Ούτε που κατάλαβε τι γινότανε. Αν εκείνη την ώρα περνούσε ένας πεζός, θα θρηνούσαμε θύματα. Ο οδηγός όχι μόνο δεν κατάλαβε τι έκανε, δεν υπήρχε ούτε φρενάρισμα. Αν δεν σταματούσε σε αυτό το σημείο, θα γινόταν και μεγαλύτερη ζημιά».

