Υγεία - Περιβάλλον

Πλαστά πιστοποιητικά νόσησης: ΕΔΕ σε νοσοκομείο στη Χαλκιδική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ερευνάται ανώνυμη καταγγελία για τρεις εργαζόμενους του νοσοκομείου.



Ένορκη διοικητική εξέταση έχει διαταχθεί για τρεις περιπτώσεις με πλαστά πιστοποιητικά νόσησης στο νοσοκομείο Πολυγύρου, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με ανώνυμη καταγγελία, η οποία ερευνάται, τρεις εργαζόμενοι του νοσοκομείου προσκόμισαν πλαστά πιστοποιητικά νόσησης. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι τρεις εργαζόμενοι δεν υπεβλήθησαν σε τεστ στο μικροβιολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου, όπως προβλέπεται, αλλά έφεραν το δικό τους δείγμα.

Όπως αναφέρει η καταγγελία, σύμφωνα με το thestival.gr, το δείγμα των τριών εργαζομένων, προήλθε από δείγμα ασθενή με κορoνοϊό, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Μέχρι την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ και να βγουν τα πορίσματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκίδα: Απίστευτο τροχαίο με μεθυσμένο οδηγό (βίντεο)

Φωτιά στην Κερατέα: Κοντά στον οικισμό Λάκκα οι φλόγες (εικόνες)

Εστίαση - Γεωργιάδης: Καμία διόρθωση στο ΦΕΚ για τους ανήλικους - Είσοδος με rapid test