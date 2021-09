Κοινωνία

Καταδίκη εργοδότη για εκβιασμό εργαζομένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τους υποχρέωνε να επιστρέφουν μέρος του μισθού τους, απειλώντας τους με απόλυση.

Σε ποινή φυλάκισης 40 μηνών, εξαγοράσιμης προς 5 ευρώ την ημέρα και χωρίς το δικαίωμα αναστολής της ποινής, καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων εργοδότης που κρίθηκε ένοχος για την πράξη της εκβίασης σε βάρος εργαζομένων.

Σε βάρος του εργοδότη υπήρξαν το 2015 καταγγελίες από εργαζόμενες ότι τις υποχρέωνε να επιστρέφουν μέρος του μισθού τους, τον οποίο ελάμβαναν μέσω τραπέζης με την απειλή της απόλυσης ή της μη ανανέωσης της σύμβασης τους.

Στην υπόθεση αναφέρεται με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Χανίων: «Χθες μετά από μία πολύωρη δίκη και εξετάσεις μαρτύρων, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων καταδίκασε σε 40 μήνες φυλάκιση, εργοδότη για εκβιασμό εργαζομένων, κατ’ εξακολούθηση. Έπειτα από έγγραφες καταγγελίες εργαζομένων στο Εργατικό Κέντρο ότι ο εργοδότης τους, εκβιαστικά τους ζητούσε να του επιστρέψουν ένα μέρος του μισθού τους, προωθήσαμε τις παραπάνω καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές και την ελληνική Δικαιοσύνη. Ο εργοδότης, ενώ τους πλήρωνε κανονικά - ως όφειλε - μέσω τραπέζης, τους ζητούσε στην συνέχεια να του επιστρέψουν ένα μέρος του μισθού τους, διαφορετικά “ή θα τους απέλυε ή θα τους άλλαζε χώρο εργασίας, ή δεν θα τους ανανέωνε την σύμβαση εργασίας”».

Στην ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο καταλήγει: «Καλούμε τους εργαζόμενους του νομού που αντιμετωπίζουν παρόμοια περιστατικά, να μην υποκύπτουν στους εκβιασμούς των εργοδοτών τους, αλλά να προσέρχονται στο Εργατικό Κέντρο, όπου και θα έχουν την αμέριστη βοήθεια μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Κερατέα: Κοντά στον οικισμό Λάκκα οι φλόγες (εικόνες)

Χαλκίδα: Απίστευτο τροχαίο με μεθυσμένο οδηγό (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: Το νέο τρέιλερ λίγο πριν την πρεμιέρα (βίντεο)