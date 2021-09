Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Άρης στον Ζυγό και οι “ταμπέλες” για τα ζώδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Όταν μιλάμε για την σημερινή ημέρα, η μισή έχει ήδη τελειώσει, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ένας προγραμματισμός» για τα επόμενα βήματα μας, είπε στο «Πρωινό» της Τρίτης η Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος της εκπομπής είπε ακόμη ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε «ταμπέλες» σε ανθρώπους ανάλογα με το ζώδιο τους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι πλανήτες που είναι ένα κομμάτι της δομής της ψυχής μας, είναι σε άλλα ζώδια. Πχ. αν ένας Δίδυμος που λένε ότι είναι ευμετάβλητος, έχει την Αφροδίτη του στον Ταύρο, τότε είναι σταθερός χαρακτήρας».

«Σήμερα, υπάρχει μια αλλαγή. Ο Άρης που είναι η δράση, μπαίνει στον Ζυγό και θα μείνει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Είναι πολύ ωραία θέση για τους Διδύμους και τους Υδροχόους. Ο Άρης είναι η δράση, πως μπορούμε να παλέψουμε, να δουλέψουμε, να μετακινηθούμε. Ο Ερμής γίνεται ανάδρομος μέχρι τις 19 Οκτωβρίου, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στην επικοινωνία ή σε αγορές, καθώς και σε θέματα από το παρελθόν που επανέρχονται στο προσκήνιο», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για όλα τα ζώδια.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από «Το Πρωινό»:

