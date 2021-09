Κοινωνία

Αθήνα: Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα

Βαρύ οπλισμό φέρονται να είχαν μαζί τους οι δράστες. Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας για την σύλληψη τους.

Ληστεία έγινε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Σεπτεμβρίου σε τράπεζα σε κεντρικό σημείο της Αθήνας.

Η ληστεία έγινε σε τράπεζα στην οδό Μητροπόλεως 53, με τους δράστες να φέρουν βαρύ οπλισμό όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Ο ένας από τους δύο δράστες έβγαλε πιστόλι για εκφοβισμό των υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, οι δράστες απέσπασαν 13.000 ευρώ και διέφυγαν.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.