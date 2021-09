Life

Στέλιος Ρόκκος σε Λιάγκα - Σκορδά: γιατί δεν παντρεύεστε ξανά; (βίντεο)

Πως αντέδρασαν οι δύο παρουσιαστές της εκπομπής “Το Πρωινό” σε όσα είπε ο τραγουδιστής. Τι λέει για την αγάπη στην ξυλογλυπτική, την συνεργασία με την Πάολα και για τον Σάκη Ρουβά.

Για την συνεργασία του με την Παόλα, με την οποία κάνουν πρεμιέρα σε λίγες ημέρες, μετά από ενάμιση χρόνο «αναμονής» λόγω καραντίνας, μίλησε ο Στέλιος Ρόκκος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε την αγαπά πολύ και είναι η 7η φορά που συνεργάζονται, λόγω της καλής χημείας που έχουν μεταξύ τους, όπως συμβαίνει και με τον Σάκη Ρουβά, με τον οποίο, όπως ανέφερε, είναι κάτι παραπάνω από φίλοι, καθώς εκτός των άλλων, τους ενώνει και η αγάπη για την θάλασσα.

«Μου έχουν γίνει δύο προτάσεις που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο μου, την μουσική, για να παρουσιάσω εκπομπή στην τηλεόραση», αποκάλυψε ο Στέλιος Ρόκκος.

Αναφερόμενος στην σύντροφο του είπε ότι «την έχει στείλει ο Θεός στην ζωή μου. Εγώ ξέρω να φτιάχνω πράγματα, δεν ξέρω να τα “πουλάω”. Ενώ εκείνη το “έχει” σε αυτά. Είμαστε μαζί 11 χρόνια».

«Εσείς πόσα χρόνια είστε μαζί;», ρώτησε την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα ο Στέλιος Ρόκκος, για να του απαντήσει ο Γιώργος Λιάγκας «ως γνωριμία κι εμείς 11 χρόνια, αλλά εμείς χωρίσαμε».

«Γιατί δεν ξαναπαντρεύεστε; Ταιριάζετε πάρα πολύ», είπε ο Στέλιος Ρόκκος. Η Φαίη Σκορδά του απάντησε ότι είναι αμήχανο να ακούει διαρκώς κάτι τέτοιο στον «αέρα» της εκπομπής, διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους χωρίζει ένα ζευγάρι και τονίζοντας ότι ο Γιώργος Λιάγκας «ως μπαμπάς, είναι ο καλύτερος του κόσμου».

Για τον κορονοϊό, ο Στέλιος Ρόκκος είπε «Ελπίζω να κάναμε όλοι σωστά που εμβολιαστήκαμε. Δεν το έχουν επικοινωνήσει καλά. Έχουν γίνει πολλά λάθη, ακόμη και στα μέτρα. Έχουν πάρει κάποια μέτρα που είναι για να γελάς. Σε συναυλία, αν κάποιος σηκωθεί και σηκώσει τα χέρια του ψηλά, του λέω “κάτσε κάτω, κολλάει” και γελάει όλος ο κόσμος».

«Έκανα το εμβόλιο από τους πρώτους γιατί ήθελα πίσω την ζωή μου. Ελπίζω να έχω κάνει το σωστό», είπε ο Στέλιος Ρόκκος, ο οποίος μετά από επιθυμία της Φαίης είπε α καπέλα και ένα ρεφρέν από τραγούδι του.

Ακόμη, ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στην αγάπη του για την ξυλογλυπτική, λέγοντας ότι είναι κάτι με το οποίο λατρεύει να καταπιάνεται, ότι μπορεί να είναι στο εργαστήριο του ακόμη και 12 ή και περισσότερες ώρες την ημέρα και ότι πολλές φορές έχει «σπάσει» έργα του όταν κάτι δεν πάει όπως το έχει σχεδιάσει.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την παρουσία του Στέλιου Ρόκου στο «Πρωινό»:

