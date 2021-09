Life

Ο Δάνης Κατρανίδης στο “Πρωινό” για την κατάσταση της υγείας του (βίντεο)

Τι είπε ο ηθοποιός, ο οποίος φερόταν να περνά πολύ δύσκολες ώρες, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.

Έκπληκτος με όσα γράφονται και ακούγονται τις τελευταίες ώρες, σχετικά με την υγεία του, δήλωσε ο δημοφιλής ηθοποιός Δάνης Κατρανίδης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ηθοποιός,"δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, λόγω σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει με την υγεία του. Μπορεί να βγήκε από το νοσοκομείο, ωστόσο, η κατάσταση του έχει επιβαρυνθεί. Bρίσκεται πλέον στο σπίτι του, σε ένα περιβάλλον με ζεστασιά και ψυχολογική ασφάλεια. Έχοντας πάντα στο πλευρό του την οικογένειά του, ο Δάνης Κατρανίδης εξακολουθεί να δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, θέλοντας να βγει νικητής".

Μιλώντας στο «Πρωινό», ο Δάνης Κατρανίδης είπε ότι πράγματι πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία του , καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση κήλης και πλέον βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης, στο σπίτι του.

Μάλιστα, στην συνομιλία του με τον δημοσιογράφο της εκπομπής «Το Πρωινό», ο Δάνης Κατρανίδης έσπευσε να αναφέρει ότι έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του έναντι του κορονοϊού, έχοντας κάνει και τις δύο δόσεις, λέγοντας ότι επουδενί πρέπει να συσχετιστεί ο εμβολιασμός του με την κατάσταση της υγεία του, λόγω της χειρουργικής επέμβασης.

Παρακολουθήστε όσα είπε ο Δάνης Κατρανίδης στο «Πρωινό»:

