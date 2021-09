Οικονομία

Αδήλωτα τετραγωνικά: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Πότε εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις. Τι προβλέπει η τροπολογία Πέτσα.

Ανοίγει εκ νέου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης της ορθής επιφάνειας ακινήτων προς τους δήμους. Σχετική τροπολογία καταθέτει στο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Όπως είπε ο κ. Πέτσας, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου, το οποίο εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια, την Τετάρτη, «θα δοθεί η δυνατότητα μέχρι τις 31/12/2021, να γίνει η υποβολή δηλώσεων των ορθών στοιχείων, για τον καθορισμό της επιφάνειας και της χρήσης ακινήτων δημοτών, με διαγραφή του συνόλου των προστίμων, που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και (παράλληλη) υποχρέωση των δηλούντων να καταβάλλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τ.μ. σε 24 μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από 1/1/2020 μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης».

Σημείωσε ωστόσο, ότι «για να είμαστε πάντα υπέρ των ανθρώπων, που είχαν σπεύσει από την πρώτη στιγμή, και είχαν δηλώσει τα αδήλωτα τετραγωνικά, αυτοί που θα έρθουν με το νέο άνοιγμα της πλατφόρμας, θα έχουν πρόστιμο 20% επί του ποσού, που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος». Όπως εξήγησε ο κ. Πέτσας, «πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τους ανθρώπους που εμπιστεύονται τη πολιτεία, τρέχουνε εντός των συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών, κάνουν χρήση των ευεργετημάτων. Αυτοί που έχουν καθυστερήσει για τον οποιοδήποτε λόγο, θα πληρώσουν ένα μικρό πρόστιμο σε σχέση με τους προηγούμενους. Θυμίζω ότι τα πρόστιμα ήταν 60% εάν δεν εφαρμοζόταν αυτή η διάταξη».

Η εφαρμογή https://tetragonika.govapp.gr για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας ακινήτων στους δήμους της χώρας αναπτύχθηκε από την ΚΕΔΕ, με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέσω της εφαρμογής παρέχεται η πληροφόρηση για τα στοιχεία των ακινήτων, όπως είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή Περιουσιολογίου (Ε9) της ΑΑΔΕ.

Για τη διευκόλυνση συμπλήρωσης της δήλωσης των πολιτών, η εφαρμογή:

επικοινωνεί με την εφαρμογή Περιουσιολογίου (Ε9) της ΑΑΔΕ απ’ όπου παρέχεται η πληροφόρηση για τα στοιχεία των ακινήτων και επικοινωνεί με τον ΔΕΔΔΗΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα, απ' όπου αντλεί πληροφορίες σχετικές με τον αρ. παροχής του ακινήτου.

Για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα πραγματοποιείται διασταύρωση των τ.μ. του ΤΑΠ με το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ.

