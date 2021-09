Κόσμος

Κορονοϊός: Ο Πούτιν σε καραντίνα

Σε καθεστώς αυτοαπομόνωσης τέθηκε ο Ρώσος Πρόεδρος. Τι ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.



Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα τεθεί σε αυτοαπομόνωση για κάποιο διάστημα έπειτα από τον εντοπισμό πολλών κρουσμάτων Covid στο περιβάλλον του, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, που έχει λάβει δρακόντεια μέτρα από την έναρξη της πανδημίας για να προστατεύσει τον ρώσο πρόεδρο.

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος «χαίρει άκρας υγείας» και ότι υποβλήθηκε σε διαγνωστικό τεστ. Ο Πεσκόφ εξήγησε ότι ανιχνεύθηκαν πολλά κρούσματα στο περιβάλλον του προέδρου της Ρωσίας, αλλά δεν διευκρινίστηκε αν πρόκειται για περιστατικά σε εμβολιασμένα ή μη άτομα.

Η Ρωσία είναι ένα από τα κράτη του κόσμου όπου η επιδημία έχει προκαλέσει τους περισσότερους θανάτους και η καχυποψία απέναντι στην κυβέρνηση έχει καθυστερήσει την εμβολιαστική εκστρατεία.

Σύμφωνα με τον στατιστική υπηρεσία (Rosstat), περί τις 350.000 Ρώσοι είχαν υποκύψει στην Covid μέχρι το τέλος Ιουλίου 2021. Σύμφωνα με τον απολογισμό της ιστοσελίδας Gogov, μόνο το 27,3% του ρωσικού πληθυσμού έχει εμβολιασθεί πλήρως.

Το Κρεμλίνο διευκρίνισε επίσης ότι ο Πούτιν δεν θα συμμετάσχει αυτοπροσώπως στις εργασίες της περιφερειακής συνόδου κορυφής του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, που περιλαμβάνει τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και διεξάγεται την Παρασκευή στο Τατζικιστάν. Αλλά θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν , 68 ετών, εμβολιάστηκε τον Μάρτιο μακριά από τις κάμερες κατά του κορονοϊού με το εμβόλιο Spoutnik V.

Από την έναρξη της πανδημίας, οι ρωσικές αρχές έλαβαν δρακόντεια μέτρα ώστε να αποφευχθεί κάθε επαφή του Πούτιν με τον ιό. Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα άτομα που παίρνουν άδεια να προσεγγίσουν τον ρώσο πρόεδρο πρέπει να έχουν περάσει καραντίνα 14 ημερών σε ξενοδοχείο. Εχει εγκατασταθεί επίσης σύστημα απολύμανσης που ψεκάζει τους επισκέπτες που τον πλησιάζουν.

Ο Πούτιν ξεκίνησε και πάλι μόλις πρόσφατα τα ταξίδια στην Ρωσία και τις δημόσιες συναντήσεις, εργαζόμενος το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι συνεδριάσεις αυτές μεταδίδονται καθημερινά από την τηλεόραση.

Την Δευτέρα, συναντήθηκε με τους αθλητές των Παραολυμπιακών που επέστρεψαν από το Τόκιο. Σύμφωνα με στιγμιότυπα που μεταδόθηκαν από το Ria Novosti, είχε τότε πει ότι είναι πιθανόν να πρέπει σύντομα να περάσει σε αυτοαπομόνωση. Αλλά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είχε αμέσως δηλώσει ότι ο πρόεδρος μιλούσε υποθετικά.

