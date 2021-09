Life

Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιάγκα ( βίντεο)

Η ερώτηση του Στέλιου Ρόκκου και η αφοπλιστική απάντηση της παρουσιάστριας.

Στο πλατό του Πρωινού βρέθηκε την Τρίτη ο Στέλιος Ρόκκος, που συνάντησε τη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, παραχωρώντας μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Πάνω στη συζήτηση ο παρουσιαστής ρώτησε τον τραγουδιστή πόσα χρόνια είναι μαζί με τη σύζυγό του, Λελέ, με εκείνον να απαντά: «11! Εσείς πόσα χρόνια είσαστε μαζί;».

