Σεισμός στη Ζάκυνθο

Ποιο ήταν το μέγεθος της δόνησης που “ταρακούνησε” το νησί. Πού εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε 32 χλμ δυτικά-νοτιοδυτικά των Βολιμών και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε σε 11 χιλιόμετρα.

Από τη σεισμική δόνηση δεν υπήρξαν αναφορές για υλικές ζημιές.

