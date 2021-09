Πολιτική

Κορονοϊός - Κυβερνητική πηγή: υπάρχει φόβος για τον Οκτώβριο

Τι αναφέρει ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος για τα μέτρα και την χαλάρωση. Τι απαντά για το ενδεχόμενο υποχρεωτικού εμβολιασμού στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

«Ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πείσεις αυτούς που δεν έχουν πειστεί μέχρι σήμερα» αναφέρει ανώτερη κυβερνητική πηγή για την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα και σημειώνει ότι ανησυχία υπάρχει για τα άτομα άνω των 60 ετών, καθώς εάν νοσήσουν θα επιβαρύνουν το σύστημα υγείας.

Σε συνομιλία με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Βουλής η ίδια υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή εκτίμησε ότι τα άτομα αυτά δεν θα πεισθούν να εμβολιαστούν και σχολίασε πως αν είχαν κάνει το εμβόλιο όλοι άνω των 50 ετών, δεν θα χρειαζόταν ο εμβολιασμός των παιδιών.

Σημείωσε πως το ποσοστό των εμβολιασμένων από 50 ετών και άνω κινείται στο 65% και αγγίζει το 75% αν προστεθούν και αυτοί που έχουν νοσήσει. «Τα παιδιά δεν είναι πρόβλημα και να νοσήσουν θα το περάσουν! Αν είχαν όμως εμβολιαστεί όλοι οι άνω των 50 δεν θα χρειάζονταν ο εμβολιασμός των παιδιών», είπε.

«Το θέμα είναι η τρίτη δόση, οδηγός είναι το Ισραήλ», είπε και πρόσθεσε: «Το θέμα είναι αν θα πάμε σε ηλικιακό όριο ή χρονικό ποιος έχει κάνει δόση και πότε». Σε κάθε περίπτωση η εθνική επιτροπή εμβολιασμών θα λάβει τις αποφάσεις, με την ίδια πηγή να αναφέρει ότι δημιουργεί πρόσθετη ένταση κοινωνία.

Αναφορικά με την υποχρεωτικότητα, είπε ότι είναι πάντα μέσα στο «μενού», αλλά δεν συνιστά πρώτη προτεραιότητα, καθώς κάθε κατηγορία εξετάζεται εξατομικευμένα.

;Oπως είπε «τις αναστολές των γιατρών μπορείς να τις καλύψεις, στο στράτευμα δεν μπορείς όμως να το κάνεις. Έχουμε λιμενικό αν έρθεις και τους πεις υποχρεωτικός εμβολιασμός και το 1/3 προσωπικού πάει με αναστολή δεν έχεις να τους αναπληρώσεις».

«Είναι δύσκολη η άσκηση της υποχρεωτικότητας», είπε και δεν έκρυψε ότι αγχώνει την κυβέρνηση ενδεχόμενη αύξηση των κρουσμάτων τον Οκτώβρη.

«Φοβόμαστε λιγάκι και φοβάμαι ιδιαίτερα τη Βόρεια Ελλάδα, με ανησύχησαν αυτά που είδα στη Θεσσαλονίκη, μεγάλη χαλαρότητα στα μέτρα προστασίας», είπε και επαναδιατύπωσε την πρόθεση του πρωθυπουργού να μην πάμε σε νέο lockdown.

Τέλος, διατύπωσε μια εκτίμηση που τροφοδοτεί σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Σε ερώτηση αν θα πάμε στις εκλογές με αυτό το σχήμα, εκτίμησε ότι θα πάμε σε εκλογές με αυτό το σχήμα, εκτός αν υπάρξει κάτι σημειακό.

