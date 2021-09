Παράξενα

Θάνατος ψαροντουφεκά στο Πήλιο: Ο ψαράς “άφησε” δύο φορές την σορό στη θάλασαα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα στοιχεία , έρχονται στη δημοσιότητα, για τον θάνατο του ψαροντουφεκά, ττην σορό του οποίου ο ψαράς πέταξε πίσω στη θάλασσα στο Πήλιο.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του 74χρονου ψαροντουφεκά που βρέθηκε πνιγμένος νωρίς το πρωί της Κυριακής ανοιχτά του Πηλίου.

Όπως έγινε γνωστό την Δευτέρα, στην υπόθεση εμπλέκεται ένας 52χρονος ψαράς που εντόπισε το πτώμα του άνδρα.

Ο 52χρονος πήγε να μαζέψει τα δίχτυα του, έφυγε όμως αντικρίζοντας το άψυχο σώμα του ψαροντουφεκά χωρίς να ειδοποιήσει τις Αρχές και ώρες αργότερα, πιθανόν το απόγευμα του Σαββάτου πήγε ξανά στο σημείο, έκοψε τα δίχτυα για να τα μαζέψει και έφυγε.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, αντί να τον βγάλει στη στεριά και να ειδοποιήσει τις Αρχές, πέταξε ξανά το πτώμα στη θάλασσα και έφυγε χωρίς να αναφέρει τίποτα σε κανέναν.

Ο 52χρονος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής, έδωσε κατάθεση για το περιστατικό και στη συνέχεια με προφορική εντολή της εισαγγελέως υπηρεσίας αφέθηκε ελεύθερος. Θα αποφασιστεί εάν ασκηθεί δίωξη σε βάρος του.

Ποιος ήταν ο 74χρονος ψαροντουφεκάς

Ο 74χρονος ήταν κάτοικος Αγριάς Βόλου, συνταξιούχος τραπεζικός, παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Ξεκίνησε το Σάββατο για το εξοχικό του σπίτι στην Αργαλαστή, αλλά από το απόγευμα δεν έδινε σημεία ζωής.

Ο γιος του πήγε στην περιοχή για να τον αναζητήσει, ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου και στις 03.00 τα ξημερώματα της Κυριακής εντόπισε το αυτοκίνητό του στην παραλία της Μελανής. Τότε ειδοποιήθηκε και το Λιμεναρχείο, στην περιοχή έπλευσαν άμεσα δύο σκάφη από τη Σκιάθο και τον Βόλο, που έκαναν έρευνες με προβολείς αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, στο σημείο αργότερα κατέπλευσε και ένα περιπολικό ακόμη με ιδιώτη δύτη, ενώ υπήρχε και περιπολικό του Λιμενικού που έκανε έρευνες από ξηράς, από το οποίο εντοπίστηκε ο άνδρας κοντά σε βράχο, βυθισμένος σε απόσταση πέντε μέτρων από την ακτή και σε μικρό βάθος.

Ο ιδιώτης δύτης τον ανέσυρε στην ακτή και διαπίστωσε ότι το πόδι του είχε πιαστεί σε δίχτυα και για το λόγο αυτό δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια έγκαιρα. Ο ηλικιωμένος δεν είχε σημαδούρα, κάτι που δυσκόλεψε τις έρευνες, ενώ για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν οι εθελοντικές ομάδες Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, που ξεκίνησαν για το σημείο, νωρίς το πρωί της Κυριακής, αλλά πληροφορήθηκαν ότι εντοπίστηκε νεκρός και επέστρεψαν στο Βόλο.





Ειδήσεις σήμερα:

Ο Δάνης Κατρανίδης στο “Πρωινό” για την κατάσταση της υγείας του (βίντεο)

Κορονοϊός - Κυβερνητική πηγή: υπάρχει φόβος για τον Οκτώβριο

Στέλιος Ρόκκος σε Λιάγκα - Σκορδά: γιατί δεν παντρεύεστε ξανά; (βίντεο)