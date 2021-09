Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: πρεμιέρα για την Φωτεινή Γεωργίου στον ΑΝΤ1

Για δέκατη χρονιά θα προβληθεί η εκπομπή υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, κάθε Σαββατοκύριακο, σε νέα ώρα μετάδοσης.

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», επιστρέφει για 10η χρονιά στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η αγαπημένη εκπομπή θα αποτελεί και φέτος τον σταθερό προορισμό για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές στην τηλεόραση, καθώς και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν.

Από το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 12:00, η Φωτεινή Γεωργίου θα μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία. Παράλληλα, θα συνεχίσει να δημοσιοποιεί νέες ελληνικές και διεθνείς μελέτες για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Η ομάδα της εκπομπής παραμένει η ίδια, η θεματολογία όμως ανανεώνεται, εξελίσσεται και διευρύνεται. Προσαρμόζεται, όπως οφείλει, στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας και στις νέες προκλήσεις που απειλούν την υγεία μας. Μέσα από σχετικές ενότητες, θα προβάλλει: την ανησυχία της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για την κλιματική κρίση ως μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, το έργο σημαντικών προσωπικοτήτων της ιατρικής επιστήμης και την προσφορά εθελοντών και συλλόγων στην κοινωνία μας.

Όσο κι αν έχει αλλάξει ο κόσμος γύρω μας, ο στόχος της εκπομπής παραμένει ο ίδιος: έγκυρη, αξιόπιστη και κατανοητή ενημέρωση, με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών, και πάντα με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο τηλεοπτικό κοινό.

Για 10η χρονιά το «Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου θα είναι εδώ!

Από το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

Η εκπομπή θα προβάλλεται αμέσως μετά την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», που έρχεται με διευρυμένη ομάδα και περισσότερες ώρες "στον αέρα" του ΑΝΤ1.

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση –αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος





