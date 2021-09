Τεχνολογία - Επιστήμη

“Connecting Europe Express”: Στάση στην Ελλάδα για το τρένο που διασχίζει 26 χώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αμαξοστοιχία αναχώρησε από τη Λισαβόνα με τελικό προορισμό το Παρίσι και ενδιάμεσους σταθμούς περισσότερες από 40 πόλεις σε 26 χώρες.

Την αμαξοστοιχία «Connecting Europe Express» καλωσόρισε σήμερα, Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο των δράσεων του «Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων», με στόχο την ενθάρρυνση των κρατών μελών να αυξήσουν το μερίδιο των επιβατών και των εμπορευμάτων που διακινούνται σιδηροδρομικώς.

Η αμαξοστοιχία αναχώρησε στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 από τη Λισαβόνα με τελικό προορισμό το Παρίσι στις 7 Οκτωβρίου 2021 και ενδιάμεσους σταθμούς περισσότερες από 40 πόλεις σε 26 χώρες.

Κατά την τελετή άφιξης της αμαξοστοιχίας στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος απηύθυνε τον εξής χαιρετισμό:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η έλευση του τραίνου ‘‘Connecting Europe Express’’ στην Ελλάδα και η υποδοχή του στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Αναμφισβήτητα το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων δεν είναι απλά ένα επετειακό γεγονός, αλλά μια μεγάλη ευκαιρία να προωθήσουμε τον σιδηρόδρομο ως βιώσιμο, καινοτόμο και ασφαλή τρόπο μεταφοράς ιδίως μέσω της προβολής του ως κινητήριο μοχλό ριζικών αλλαγών και ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση της συνδεσιμότητας αποτελεί προτεραιότητά μας, καθώς ο σιδηρόδρομος συνδέει απομακρυσμένες περιοχές, εξασφαλίζοντας την εσωτερική και διασυνοριακή συνοχή των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Στον σχεδιασμό του σιδηροδρομικού δικτύου η Θεσσαλονίκη αποτελεί κεντρικό κόμβο τόσο για την γεωγραφική της θέση της, όσο και για την οικονομική δυναμική της.

Το όραμα μετατροπής της Βορείου Ελλάδας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης σε διαμετακομιστικό κέντρο της νότιας Ευρώπης μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της αναβάθμισης των σιδηροδρομικών συνδέσεων με τις όμορες χώρες. Μπορούμε να το πετύχουμε όλοι μαζί, φορείς, πολίτες και επιχειρήσεις με την ανάληψη πρωτοβουλιών και πραγματοποίηση δραστηριοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Καλωσορίζουμε τον συρμό του ‘‘Connecting Europe Express’’ στη χώρα μας και ειδικά στη Θεσσαλονίκη και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο ταξίδι του και επιτυχία στη δράση προβολής του Σιδηροδρόμου».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κυβερνητική πηγή: υπάρχει φόβος για τον Οκτώβριο

Ο Δάνης Κατρανίδης στο “Πρωινό” για την κατάσταση της υγείας του (βίντεο)

Στέλιος Ρόκκος σε Λιάγκα - Σκορδά: γιατί δεν παντρεύεστε ξανά; (βίντεο)