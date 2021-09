Πολιτική

Γενοκτονία Ελλήνων της Μικράς Ασίας: Ημέρα Εθνικής Μνήμης

Η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Τα μηνύματα των πολιτικών.

Ημέρα Εθνικής Μνήμης είναι η σημερινή καθώς συμπληρώνονται 99 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 και τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου.

Η γενοκτονία των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε παράλληλα με γενοκτονίες σε βάρος και άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλ. των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Οι εκτιμήσεις για τις ανθρώπινες απώλειες την περίοδο από το 1912 ως το 1922 ξεκινούν από 200-300 χιλιάδες και φτάνουν, κατά ορισμένους Έλληνες μελετητές τις 800.000 - 1.200.000 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με το υπόμνημά του στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης του Παρισιού, στη Μικρά Ασία ζούσαν 1.694.000 Έλληνες, στη Θράκη και στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης 731.000, στην περιοχή της Τραπεζούντας 350.000 και στα Άδανα 70.000.

Η τύχη των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά τις τελευταίες δεκαετίες της ύπαρξης της, συνδέεται άμεσα με την κορύφωση του τουρκικού εθνικισμού, όπως εκφράστηκε από την ιδεολογία των Νεότουρκων.

Τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας τίμησε τη Δευτέρα η Βουλή. «Χωρίς σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας, δεν μπορεί να οικοδομηθεί σχέση εμπιστοσύνης ως προϋπόθεση ασφάλειας και ευημερίας των λαών μας», ανέφερε ο προεδρεύων της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, Χαράλαμπος Αθανασίου, με αφορμή την επετειακή αναφορά του στην Ημέρα Εθνικής Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, η οποία ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής.

Μήνυμα για τα 99 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ανάρτησε στον λογαριασμό του στο twitter ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. «99 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας», ανέφερε ο κ. Βαρβιτσιώτης και πρόσθεσε: «Χρέος μας είναι να διατηρούμε όχι μόνο ζωντανή την ιστορική μας μνήμη αλλά και αυτή η μνήμη να λειτουργεί συμβολικά και αποτρεπτικά για το μέλλον! Ποτέ ξανά!».

«Η 14η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε το 1998, με ομόφωνη απόφαση της Βουλής, ύστερα από πρόταση τριών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ως “Ημέρα Εθνικής Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος» αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter το Κίνημα Αλλαγής.

« Ενενήντα εννέα χρόνια πέρασαν από την Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και τον ακρωτηριασμό της τρισχιλιετούς παρουσίας του πέραν του Αιγαίου. Οι Τούρκοι διέπραξαν το γερμανικής σύλληψης έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, το οποίο παραμένει ακόμα και σήμερα ατιμώρητο από την παγκόσμια κοινότητα. Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία που διέπραξε κατά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αποδεικνύει όχι μόνο ότι παραμένει αμετανόητη, αλλά προτίθεται να το επαναλάβει. Η παγκόσμια αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και ο εξαναγκασμός της Τουρκίας σε καταβολή επανορθώσεων και επιστροφής περιουσιών, οφείλει να αποτελεί πρώτιστο στόχο του Έθνους» τονίζει η Ελληνική Λύση.