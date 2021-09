Κοινωνία

Ναρκωτικά: αλλοδαπός “πλημμύριζε” με ηρωίνη τα στέκια τοξικομανών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια άλλα σκληρά ναρκωτικά και σε ποιες ποσότητες εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του και σε διαμέρισμα-καβάτζα.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 47χρονος αλλοδαπός για παράβαση της Νομοθεσίας περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δραστηριοποίηση του στη διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών, εντοπίστηκε ο 47χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Κατελήφθη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα να κατέχει, με σκοπό την άμεση πώληση σε τρίτους, δύο συσκευασίες με περιεχόμενο κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη και μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη και συνελήφθη.

Σε έρευνες στο σπίι του κια σε άλλο σπίτι, που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών, βρέθηκε πλήθος από συσκευασίες περιέχουσες ποσότητες ηρωίνης, ακατέργαστης κάνναβης και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3,210 κιλά ηρωίνης,

7,453,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης,

149,3 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

1 συσκευή κινητού τηλεφώνου