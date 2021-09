Κοινωνία

Σχολεία: Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο, εργαστήρια δεξιοτήτων, αξιολόγηση - Όλες οι αλλαγές

Τις αλλαγές που θα ισχύσουν στα σχολεία από φέτος δημοσιοποίησε το υπουργείο Παιδείας.

1) Καθολική εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης:

Από φέτος, αναφέρει το ΥΠΑΙΘ, η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση εφαρμόζεται καθολικά σε όλους τους δήμους της χώρας. Κάθε παιδί 4 ετών πλέον φοιτά στο προνήπιο.

2) Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Γενίκευση σε όλα τα νηπιαγωγεία της χώρας:

Ύστερα από την πιλοτική εφαρμογή των Αγγλικών σε 58 νηπιαγωγεία, το σχολικό έτος 2020-2021, φέτος η αγγλική γλώσσα εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα όλων των νηπιαγωγείων, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα.

3) Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Καθολική εφαρμογή στα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της χώρας

Εισάγονται νέες θεματικές και νέοι τρόποι διδασκαλίας στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, με κεντρικό στόχο την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας. Οι θεματικές των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και προφύλαξη από φυσικές καταστροφές, τον εθελοντισμό, την οδική ασφάλεια, το STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την επιχειρηματικότητα, τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, και θα διδάσκονται στη λογική της βιωματικής μάθησης και της συνεργασίας (π.χ. οι μαθητές καλούνται να οργανώσουν από κοινού ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης).

Σημειώνεται, ότι ύστερα από την πιλοτική εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε 218 σχολεία το 2020-2021, ξεκίνησε η καθολική εφαρμογή τους.

4) Διπλασιασμός του δικτύου των Πρότυπων Σχολείων και των Πειραματικών Σχολείων:

Φέτος, λειτουργούν 112 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία στη χώρα, από 60 που λειτουργούσαν το σχολικό έτος 2019-2020. Πλέον, ΠΠΣ λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.

Οι αιτήσεις μαθητών για τις 4.039 θέσεις των 112 ΠΠΣ ξεπέρασαν τις 13.000, καταδεικνύοντας την ευρεία αποδοχή του θεσμού στην ελληνική κοινωνία.

Λειτουργία Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων:

Ιδρύθηκαν και λειτουργούν τα πρώτα 6 Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας στο 'Αργος, την Επανομή, το Πέραμα, την Ξάνθη, την Ηγουμενίτσα και τα Τρίκαλα.

Τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. θα λειτουργήσουν "ως πιλότοι για την εισαγωγή και διάχυση του νέου συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ν. 4763/2020), το οποίο δίνει έμφαση στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας για την κατάρτιση προγραμμάτων σπουδών και τον ορισμό ειδικοτήτων", επισημαίνει το υπουργείο.

5) Νέα προγράμματα σπουδών στη Γενική Εκπαίδευση:

Θα εφαρμοστούν από αυτή τη σχολική χρονιά 123 νέα Προγράμματα Σπουδών πρώτα σε πιλοτική εφαρμογή σε όλα τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία της χώρας.

6) Μεγαλύτερη αυτονομία της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών:

Εφαρμόζεται από φέτος το νέο σύστημα, που ψηφίστηκε το καλοκαίρι και προβλέπει, για παράδειγμα, μεγαλύτερη ελευθερία στην οργάνωση διδασκαλίας, στην αξιολόγηση μαθητών από εκπαιδευτικούς, πολλαπλό βιβλίο, ενίσχυση ρόλου Διευθυντή, συνεργασίες με τρίτους φορείς χωρίς έγκριση του υπουργείου - μείωση γραφειοκρατίας.

7) 11.700 μόνιμοι διορισμοί στη γενική εκπαίδευση:

Τα σχολεία ανοίγουν με 11.700 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Οι νεοδιορισθέντες "καλύπτουν βασικές ανάγκες των σχολείων σε ανθρώπινο δυναμικό, που ως σήμερα καλύπτονταν από αναπληρωτές, συμβάλλοντας με καίριο τρόπο στη διαμόρφωση του πιο αυτόνομου, αναβαθμισμένου, νέου δημόσιου σχολείου", τονίζει το υπουργείο.

8) Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, όπως για:

-Τα νέα Προγράμματα Σπουδών

-Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

-Τα Αγγλικά στο νηπιαγωγείο

-Επιμόρφωση νεοδιορισμένων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

9) Αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών - Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης:

-Εφαρμογή της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών.

-Εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στην Α' και τη Β' Λυκείου. Μέσω της Τράπεζας Θεμάτων, "διασφαλίζεται η ποιότητα και διευκολύνεται η συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος", εξηγεί το υπουργείο.

10) Ψηφιακός Μετασχηματισμός:

-472.833 μαθητές και φοιτητές έχουν ήδη προμηθευτεί τεχνολογικό εξοπλισμό (tablet, laptop, desktop) μέσω του προγράμματος voucher «Ψηφιακή Μέριμνα»

-Η αναβάθμιση του ίντερνετ έχει ολοκληρωθεί σε 7.000 σχολεία και επεκτείνεται στο σύνολο των σχολείων της επικράτειας μέσω του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

-Εφαρμογή των ηλεκτρονικών εγγραφών (e-eggrafes) σταδιακά σε όλες τις βαθμίδες.

-Έκδοση ψηφιακών αποσπασμάτων απολυτηρίων (e-apolytiria) στα γυμνάσια και τα λύκεια.

-Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Οι προσλήψεις αναπληρωτών για το 2021-2022 υλοποιήθηκαν μέσα από ένα καινοτόμο ψηφιακό σύστημα, με στόχο την απλοποίηση, επιτάχυνση και βελτίωση της διαδικασίας. Το σύστημα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή ανάληψη υπηρεσίας, τη σύναψη ψηφιακής σύμβασης και την αλγοριθμική τοποθέτηση των αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες.

