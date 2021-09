Συνταγές

Συνταγή για νηστίσιμη μακαρονάδα με λαχανικά (βίντεο)

Μια εξαιρετικά γευστική συνταγή για μακαρονάδα με λαχανικά μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Συνταγή για νηστίσιμη μακαρονάδα με λαχανικά παρουσίασε στο «Πρωινό» της Τρίτης, ημέρα νηστείας λόγω της Εορτής του Τιμίου Σταυρού, ο Πέτρος Συρίγος.

Συστατικά για την νηστίσιμη μακαρονάδα με λαχανικά

500 γρ bucatini

3 κ.τ.σ ελαιόλαδο

2 κύβους λαχανικών

1 καυτερή πιπεριά (κόκκινη)

15 ελιές χωρίς κουκούτσι κομμένες στα 4

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

3 πράσινα κρεμμυδάκια

3 κ.τ.σ κάπαρη

2 τομάτες τριμμένες

20 ντοματίνια βελανίδι κομμένα στη μέση

2-3 μελιτζάνες φλάσκες

3 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένες

1/2 ματσάκι μαϊντανό

Ρίγανη

Αλάτι κ πιπέρι

Η συνταγή για την νηστίσιμη μακαρονάδα με ελιές και λαχανικά

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε μπόλικο αλατισμένο νερό 2 λεπτά λιγότερο από ότι λέει η συσκευασία. Κόβουμε τις μελιτζάνες σε κύκνους και τις τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο. Σε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο Όταν πάρει θερμοκρασία βάζουμε το κρεμμύδι το σκόρδο την καυτερή πιπεριά και σοτάρουμε για 3 λεπτά, προσθέτουμε και τα τοματίνια. Σβήνουμε με την τριμμένη ντομάτα. Προσθέτουμε τον κύβο λαχανικών. Ενσωματώνουμε τις ελιές, την κάπαρη και τις τηγανίτες μελιτζάνες. Όταν πάρει μια βράση βάζουμε και τα bucatini μέσα στην σάλτσα. Τέλος προσθέτουμε τη ρίγανη και αλατοπιπερώνουμε, βάζουμε και τον μαϊντανό και τα ανακατεύουμε όλα μαζί

