Σχολεία - Βορίδης: Αύξηση 20% στον αριθμό των καθαριστριών

Πέντε απαντήσεις σε ερωτήματα για την καθαριότητα στα σχολεία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και με γνώμονα τη διασφάλιση της καθαριότητας των σχολικών κτηρίων, ρυθμίζει με τον πλέον ορθολογικό τρόπο το συγκεκριμένο ζήτημα, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις μισθολογικές απολαβές των εργαζομένων στην καθαριότητα.

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η πρωτοποριακή μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών με την οποία διασφαλίστηκε η καθαριότητα των σχολικών κτηρίων χωρίς να θιγούν στο ελάχιστο οι μισθολογικές απολαβές των καθαριστριών, παρατίθενται πέντε απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα;

Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ διατέθηκαν για την καθαριότητα των σχολικών κτηρίων συνολικά 55 εκατομμύρια ευρώ ενώ επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για το διδακτικό έτος 2020 - 2021 διατέθηκε το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό διατηρήθηκε στο ακέραιο και για το τρέχον διδακτικό έτος.

Πώς κατανεμήθηκε φέτος ο αριθμός προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης;

Για πρώτη φορά η κατανομή του προσωπικού καθαριότητας έγινε με βάση τα διασταυρωτικά στοιχεία που ελήφθησαν από το υπουργείο Παιδείας και τους δήμους αναφορικά με το συνολικό εμβαδό της, προς καθαρισμό, επιφάνειας των σχολικών κτηρίων. Με τη μέθοδο αυτή η κατανομή ποσών, δηλαδή στην ουσία ανθρωποωρών, έγινε με απόλυτα ορθολογικό και δίκαιο τρόπο.

Πόσες εργαζόμενες στην καθαριότητα θα απασχοληθούν φέτος στον καθαρισμό των σχολείων της χώρας μας;

Ο αριθμός του προσωπικού που προκηρύχθηκε φέτος αυξήθηκε κατά 1895 άτομα (+20%) σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, οι ώρες απασχόλησης που θα καλύψουν οι εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχολικών κτηρίων αυξάνονται κατά 10.103 ώρες (+22%). Η αύξηση τόσο του προσωπικού όσο και των ωρών απασχόλησης συνιστά αποτέλεσμα της δυνατότητας που παρείχε η Κυβέρνηση προς τους δήμους να αυξήσουν τις ώρες απασχόλησης πέραν του κατώτατου ορίου. Πάνω από τους μισούς δήμους της χώρας εκμεταλλεύτηκαν τη συγκεκριμένη δυνατότητα, γεγονός που καταδεικνύει και την ιδιαίτερη χρησιμότητα της. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης εμφανίζουν αύξηση κατά 556 άτομα (+11%) ενώ ο αριθμός εργαζομένων μερικής απασχόλησης αυξήθηκε συνολικά κατά 1339 άτομα.

Τί ισχυρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ;

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αδυνατώντας να αντιληφθεί τους πραγματικούς αριθμούς και ακολουθώντας την προσφιλή του τακτική διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, κατηγόρησε τον κ. Βορίδη ότι μειώνει τις ώρες εργασίας και τις αμοιβές στις φετινές συμβάσεις των σχολικών καθαριστριών. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να χαρακτηρίσει την αμοιβή τους εξευτελιστική διαδίδοντας, καταφανώς ψευδώς, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι καθαρίστριες θα αμείβονται με 30 ευρώ τον μήνα.

Ποια είναι η αποστομωτική πραγματικότητα;

Αφενός, όπως προκύπτει και από τα προαναφερθέντα, το ποσό που διέθεσε το κράτος για τον καθαρισμό των σχολικών κτηρίων παραμένει στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με το περσινό. Αφετέρου, δόθηκε η δυνατότητα στους δήμους να αυξήσουν τη σχετική δαπάνη και πάνω από τους μισούς δήμους το έπραξαν, φανερώνοντας την ευαισθησία τους για το ζήτημα της καθαριότητας στα σχολεία.

Εν κατακλείδι το αποτέλεσμα είναι ότι για την καθαριότητα των σχολείων θα εργαστούν περισσότερες καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης και περισσότερες καθαρίστριες μερικής απασχόλησης ενώ θα διατεθούν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά.

