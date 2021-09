Κοινωνία

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και “Χαμόγελο του Παιδιού” υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας

Το Σύμφωνο Συνεργασίας έχει στόχο την υποστήριξη παιδιών, οικογενειών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σύμφωνο συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και τον πρόεδρο του, Κώστα Γιαννόπουλο, υπέγραψε το μεσημέρι ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, στη Βίλα Αλλατίνι, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Τζιτζικώστας, στις δηλώσεις που ακολούθησαν, δήλωσε «εξαιρετικά χαρούμενος καθώς μετά από δουλειά πολλών μηνών και συνεργασία πολλών ετών, πάμε τη σχέση μας με το “Χαμόγελο του Παιδιού” σε άλλο επίπεδο με περισσότερες δράσεις».

Από την πλευρά του Οργανισμού, ο κ. Γιαννόπουλος, αφού χαρακτήρισε τη σημερινή εποχή «δύσκολη», λόγω και της πανδημίας, δήλωσε σίγουρος ότι με τέτοιου είδους συνεργασίες η βοήθεια προς τα παιδιά και τους εφήβους θα συνεχιστεί και μάλιστα ακόμη περισσότερο. Στην υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας παρέστη και ο αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Δημήτρης Ασλανίδης.

Νωρίτερα, σύμφωνο συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού» υπέγραψε και ο Δήμος Καλαμαριάς. Ο δήμαρχος Γιάννης Δαρδαμανέλης συνάντησε τον κ. Γιαννόπουλο στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στον Φοίνικα.

Τόσο στη συνάντηση με τον κ.Τζιτζικώστα, όσο και σε αυτή με τον κ. Δαρδαμανέλη, ο πρόεδρος του «Χαμόγελου» τους χάρισε ως δώρο από μια ζωγραφιά που έφτιαξαν τα παιδιά.

