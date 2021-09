Life

Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η πρώην ερωμένη του συζύγου της την κατηγορεί για κακομεταχείριση του γιου της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα που σημάδεψε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο έδωσε συνέντευξη και μίλησε για όλα.

Πριν τη γνωριμία του Πρίγκιπα Αλβέρτου με την Πριγκίπισσα Σαρλίν, ο διάδοχος του Πριγκιπάτου του Μονακό είχε στη ζωή του πολλές άλλες γυναίκες.

Μία από εκείνες που πέρασαν και τη σημάδεψαν για πάντα ήταν η Nicole Coste, η οποία έφερε στον κόσμο τον πρωτότοκο γιο του, Alexandre.

Πριν από 18 χρόνια, η Nicole Coste, πρώην αεροσυνοδός και νυν σχεδιάστρια μόδας, γέννησε τον Alexandre, τον καρπό της σχέσης της με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο.

Πρόσφατα, η γυναίκα αυτή έδωσε μία συνέντευξη στο Paris Match και μίλησε για όλα.

Η Nicole Coste σ’ αυτή τη συνέντευξη τα έβαλε με τη Σαρλίν του Μονακό, κατηγορώντας την για κακομεταχείριση του γιου της.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Φυλή

Επίθεση με βιτριόλι - Σαράκης στον ΑΝΤ1: Χρειάζονται αυστηρότεροι νόμοι (βίντεο)

“Τρέξε” σε α΄ προβολή στον ΑΝΤ1 (εικόνες)