Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Έσβησαν τη λέξη “σύζυγος” από τον τάφο της Καρολάιν

Οι γονείς της άτυχης Καρολάιν που βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια του συζύγου της μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά αποφάσισαν να κάνουν αλλαγές στο μνήμα της.

Σύμφωνα με τον Alpha, οι γονείς της αφαίρεσαν τη λέξη "σύζυγος" από τον τάφο της αδικοχαμένης κοπέλας και πλέον γράφει μόνο «στην πολυαγαπημένη μας μητέρα και κόρη».

Υπενθυμίζεται πως η οικογένεια της Καρολάιν έχει αναλάβει την προσωρινή επιμέλεια της μικρής Λυδίας, η οποία έχασε την μητέρα της πριν συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο της ζωής της.

Ίδιες πληροφορίες ανάφεραν πως στην Αλόννησο, βρίσκεται αυτή την περίοδο και η οικογένεια του πιλότου Αναγνωστόπουλου, η οποία έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται το παιδάκι πέντε φορές το μήνα.

