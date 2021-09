Life

Mad Clip: H αλλαγή που έγινε στο προφίλ του στο Instagram

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

12 ημέρες μετά τον θάνατό του.

Στο πένθος βύθισε τον χώρο της μουσικής ο τραγικός θάνατος του Mad Clip, που έφυγε από τη ζωή σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην παραλιακή τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου.

Στον χώρο των social media επικρατεί ακόμη θρήνος, με τους θαυμαστές του να μη σταματούν τα συγκινητικά μηνύματα για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Παράλληλα ο λογαριασμός του Mad Clip στο Instagram, μετά τον θάνατό του, έχει εκτοξευτεί, καθώς από 350.000 followers, πριν γίνει γνωστό το τραγικό περιστατικό, σήμερα, το προφίλ του έχει 426.000 ακολούθους που ανεβαίνουν σταθερά, μέρα με τη μέρα.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνδρομο Άσπεργκερ - Παπανικολάου στον ΑΝΤ1: ο Γκάλης έβαλε τα κλάματα, όταν του εξηγούσα (βίντεο)

Πέθανε ο Βαγγέλης Λιόλιος

Δολοφονία στην Ίο: η απολογία του Ιρλανδού για τον θάνατο του νεαρού (βίντεο)