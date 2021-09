Αθλητικά

Πέθανε ο Γιούρι Σέντιχ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κέρδισε μεγάλες διακρίσεις σε διάστημα 15 ετών αθλητικής καριέρας.

Απεβίωσε σε ηλικία 66 ετών ο Γιούρι Σέντιχ, ο οποίος είναι κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στη σφυροβολία με 86.74 από τις 30 Αυγούστου 1986 στην Στουτγκάρδη και θεωρείται ευρέως ως ο σπουδαιότερος αθλητής στην ιστορία του αγωνίσματος, καταρρίπτοντας την παγκόσμια επίδοση συνολικά έξι φορές, κερδίζοντας παράλληλα μεγάλες διακρίσεις σε διάστημα 15 ετών αθλητικής καριέρας.

Ο Σέντιχ, που ουσιαστικά το σύνολο της καριέρας του ήταν με τη σημαία της τότε Σοβιετικής Ένωσης, κέρδισε τον πρώτο του μεγάλο τίτλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 στο Μόντρεαλ και κατάφερε να τον υπερασπιστεί τέσσερα χρόνια αργότερα και στη Μόσχα, ενώ ήταν φαβορί για το χρυσό μετάλλιο και στη διοργάνωση του 1984 στο Λος Άντζελες, αλλά δεν αγωνίστηκε αφού μεσολάβησε το μποϊκοτάζ του Ανατολικού Μπλοκ, ως απάντηση σε αυτό της Δύσης στους Αγώνες της ρωσικής πρωτεύουσας.

Γεννήθηκε στην πόλη Νοβοκερκάσκ της Ρωσίας στις 11 Ιουνίου 1955 και απεβίωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ την τελευταία δεκαετία της ζωής του ζούσε μόνιμα στη Γαλλία. Το 1991 στο Τόκιο κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο, ενώ στην καριέρα του ανέβηκε και άλλες τρεις φορές στη ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (1978, 1982, 1986).

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: παραχαραγμένα κέρματα προόριζαν Κινέζοι για την αγορά

Σχολεία: Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο, εργαστήρια δεξιοτήτων, αξιολόγηση - Όλες οι αλλαγές

Ναρκωτικά: αλλοδαπός “πλημμύριζε” με ηρωίνη τα στέκια τοξικομανών