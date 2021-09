Life

Met Gala 2021: Οι λαμπερές εμφανίσεις των stars (βίντεο)

Ποιες έκλεψαν τις εντυπώσεις, ποιές εμφανίστηκαν με εκκεντρικά κοστούμια στο "κόκκινο χαλί".

Το Met Gala 2021 πραγματοποιήθηκε χθες, στις 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης.

Η λαμπερή εκδήλωση, για την οποία οι καλεσμένοι προετοιμάζουν τα outfits μήνες πριν, έστρωσε το κόκκινο χαλί και περπάτησαν πάνω του οι πιο επιτυχημένοι αστέρες του Hollywood και οι κορυφαίοι celebrities του κόσμου.

Μεταξύ αυτών oi: Billie Eilish, Kim Kardashian, Naomi Osaka, Sharon Stone, Jennifer Lopez, Donatella Versace, Gigi Hadid, Rihanna, Kendall Jenner, Somali και άλλοι.

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η Kim Kardashian, η οποία εμφανίστηκε με ολόμαυρη φόρμα που κάλυπτε μέχρι και το πρόσωπό της.

