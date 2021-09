Life

“Game Of Chefs”: τι θα δούμε την Τρίτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είδαμε στο πρώτο επεισόδιο του “Game Of Chefs”. Οι παίκτες που διαγωνίστηκαν και οι νέοι που έρχονται απόψε στους δέκτες μας.

Τρεις Κορυφαίοι Chefs, τρεις Διαφορετικές Φιλοσοφίες, ένας Μεγάλος Νικητής. Η πιο καυτή μάχη… ξεκίνησε!

Το «Game Of Chefs» άνοιξε, χθες, την κουζίνα του και υποδέχτηκε τους πέντε πρώτους διαγωνιζόμενους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου τούς καλωσόρισε στις «Blind Taste Test» Auditions και εκείνοι σήκωσαν τα… μανίκια για να δημιουργήσουν το πιάτο που θα τους δώσει το εισιτήριο για να περάσουν στην επόμενη φάση και να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!

Οι τρεις κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, δοκίμασαν στα… τυφλά τα πιάτα που ετοίμασαν οι διαγωνιζόμενοι και έδωσαν τα «μαχαίρια» τους σε όσους κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τη γαστρονομική τους πρόταση.

Οι διαγωνιζόμενοι που πέρασαν στην επόμενη φάση, στο Boot Camp, είναι οι: Κατερίνα Ράπη, Βαγγέλης Μπάκας και Γιώργος Καπενεκάκης.

Η Κατερίνα μπήκε στην κουζίνα με δυναμισμό. Κανένας από την οικογένειά της δεν γνώριζε ότι θα συμμετάσχει στο παιχνίδι. Στην «αρένα», εντυπωσίασε τους κριτές με το ταμπεραμέντο της. Εξαρχής, ήθελε να εντυπωσιάσει τον Άγγελο Λάντο με την επιλογή του πιάτου της γι’ αυτό ήρθε στο παιχνίδι «διαβασμένη».

Ο Βαγγέλης είναι επαγγελματίας μάγειρας. Αν και το αγαπημένο του πιάτο είναι τα ζυμαρικά αποφάσισε να μαγείρεψε ψάρι με πουρέ από μωβ καρότο. Άνετος στην κουζίνα του, είχε στόχο να… σκοράρει με τη δημιουργία του και το κατάφερε.

Ο Γιώργος μπήκε στην κουζίνα ευδιάθετος και χαμογελαστός. Με αέρα από την πατρίδα του, την Κρήτη, έβαλε τα δυνατά του για να ετοιμάσει το πιάτο του. Στην κουζίνα, οι ιστορίες και η ευχάριστη ατμόσφαιρα ανατράπηκε όταν ξαφνικά προέκυψε ένα… ατύχημα με το ψάρι. Όμως, σαν σωστός επαγγελματίας βρήκε την ψυχραιμία και προσπάθησε να σώσει τα πιάτα του.

Οι παίκτες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι: Ηλίας-Σταμάτης Καρακατσάνης Τεχάντα, Αμαλία Νιόκου, Νικόλας Καραϊσκος, Φρανς Χοριέτι και Ρίμα Μούσα.

Ο Ηλίας, ο οποίος κατάγεται από την Ονδούρα, μαγειρεύει και μιλά για όλες τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει στην παιδική του ηλικία. Έχοντας τη μητέρα του ως στήριγμα στην Audition, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πιάτο που θα εκπλήξει τους κριτές, αλλά και θα κάνει τη μητέρα του περήφανη. Ο χρόνος, όμως, δεν είναι με το μέρος του και το αποτέλεσμα δεν είναι όπως το είχε φανταστεί. Μεγάλη απούσα από την προσπάθειά του, στη φάση των Blind Auditions, είναι η αδελφή του, η οποία μάλιστα την ημέρα της Audition έχει τα γενέθλιά της. Ωστόσο, με έναν τρόπο «έρχεται κοντά» του. Τελικά, ο Ηλίας θα καταφέρει να κερδίσει τους κριτές;

Η Αμαλία μπαίνει με φοβερή αυτοπεποίθηση στην κουζίνα. Μαγειρεύει με μεγάλη συγκίνηση γιατί το πιάτο το αφιερώνει στη μητέρα της, που έχασε πρόσφατα. Ο Βασίλης Μουρατίδης βρίσκει τόσο νόστιμο το φαγητό της, που τρώει όχι μόνο το δικό του πιάτο, αλλά και του Άγγελου Λάντου. Όμως, το μαμαδίστικο, απλό, αλλά νόστιμο πιάτο της είναι αρκετό για τους κριτές ώστε να δώσουν την έγκρισή τους για να περάσει στην επόμενη φάση του «Game Of Chefs»;

Ο Νικόλας φτάνει στο «Game Of Chefs» με την οικογένειά του από την Καρδίτσα. Αγαπάει τη ζωή στο χωριό και δεν θέλει να την αλλάξει. Αποφάσισε να ετοιμάσει στους κριτές γλυκό, κάτι που το θεωρεί ριψοκίνδυνο. Με φοβερό άγχος, προσπαθεί να δημιουργήσει τη μαγειρική του πρόταση για τους κριτές. Οι σεφ διακρίνουν πάνω του μια έπαρση και αυτό προκαλεί ένταση μεταξύ τους. Θα καταφέρει, τελικά, ο Νικόλας να πάρει τα μαχαίρια και το χρυσό εισιτήριο για το Boot Camp;

Η συνταγή που επέλεξε να ετοιμάσει ο Φρανς στους κριτές ήταν παρότρυνση της κοπέλας του. Από νωρίς, ήξερε ότι θα γίνει μάγειρας γι’ αυτό και στη ζωή του προτεραιότητα έχει η καριέρα του στη μαγειρική. Δυσκολεύεται, όμως, να τελειοποιήσει το πιάτο του και έρχεται μπροστά στους κριτές πολύ αγχωμένος. Τι έκανε, τελικά, ο Φράνς;

Η Ρίμα είναι Κούρδη από τη Συρία και αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα της εξαιτίας του πολέμου. Στην κουζίνα, θέλει να ετοιμάσει ένα πιάτο που θα θυμίζει έντονα την πατρίδα της. Χαμογελαστή και ευδιάθετη, προσπαθεί να προλάβει τον χρόνο και να δημιουργήσει το πιάτο της. Η εικόνα του, όμως, δεν είναι αυτή που ήθελε να παρουσιάσει στους κριτές. Η οικογένειά της την περιμένει με αγωνία στο Family Room. Οι κριτές κατάλαβαν την ιδιαιτερότητα του πιάτου της; Της έδωσαν, τελικά, τα μαχαίρια.

«Game Of Chefs»: Απόψε, στις 21:00

#GameOfChefsGR

Facebook: @gameofchefsgreece

Instagram: @gameofchefsgr

Twitter: @gameofchefsgr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιούρι Σέντιχ

Θεσσαλονίκη: παραχαραγμένα κέρματα προόριζαν Κινέζοι για την αγορά

Σχολεία: Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο, εργαστήρια δεξιοτήτων, αξιολόγηση - Όλες οι αλλαγές