Γαλλία: αγνοούμενοι από την κακοκαιρία (εικόνες)

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε όταν χτυπήθηκε από κεραυνό σε μονάδα εταιρείας παραγωγής εμφιαλωμένου νερού.

Δύο άνθρωποι αγνοούνται σήμερα και ένας τρίτος έχει τραυματιστεί ελαφρά, μετά τις κατακλυσμιαίες βροχές που έπληξαν τον νομό Γκαρ, στη νότια Γαλλία, έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ζεράλ Νταρμανέν ανέφερε σε μήνυμα στο Twitter ότι θα μεταβεί στην πληγείσα περιοχή αργότερα σήμερα.

Ομάδες διάσωσης αναζητούν τους δύο αγνοούμενους στο Αιγκ-Βιβ και το Ουσό, την ώρα που ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά, αφότου χτυπήθηκε από κεραυνό σε μονάδα εταιρείας παραγωγής εμφιαλωμένου νερού στο Βεργκές, σύμφωνα με τη νομαρχία του Γκαρ.

Περίπου 800 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.





