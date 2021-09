Οικονομία

Διεμφυλικοί άνεργοι βρίσκουν “νέα ζωή” μέσω του ΟΑΕΔ (βίντεο)

Η Ραφαέλα Μουζακίτη, που άλλαξε ζωή, αλλά και ο εργοδότης της, μιλούν στον ΑΝΤ1 για το πρόγραμμα στήριξης άνεργων διεμφυλικών, με γενναία επιχορήγηση της αμοιβής και των ασφαλιστικών εισφορών τους.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Τελευταία φορά που είχαμε συναντήσει την Ραφαέλα Μουζακίτη, τρανς εργάτρια του σεξ, ήταν τον περασμένο Οκτώβρη, στην Συγγρού, εκεί που χρόνια εξέδιδε τον εαυτό της για να επιβιώσει, καθώς δεν μπορούσε να βρει πουθενά εργασία.

Σήμερα, την συναντούμε στον Πειραιά, πρωί πρωί, λίγο πριν πιάσει δουλειά στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών όπου πλέον εργάζεται.

Στην κατεύθυνση της άρσης των αποκλεισμών που αντιμετωπίζουν τα διεμφυλικά πρόσωπα στον χώρο εργασίας, πλέον για πρώτη φορά – μετά από συστηματική προσπάθεια του συλλόγου υποστήριξης διεμφυλικών προσώπων - το πρόγραμμα θέσεων απασχόλησης ανέργων του ΟΑΕΔ επεκτείνεται και συμπεριλαμβάνει και τα τρανς άτομα! Η Ραφαέλα είναι η πρώτη που είδε την ζωή της να αλλάζει!

"90% πληρώνει το κράτος μισθό και ασφαλιστικές εισφορές, είναι για δυο χρόνια και είναι σημαντικό να βοηθήσεις ανρθώπουςς, να τους δώσεις μια δευτερη ευκαιρία", λέει χαρακτηριστικά ο εργοδότης της, Σταύρος Πουλικαράκος.





