Κόσμος

Βραζιλία: φονική συντριβή αεροσκάφους (βίντεο ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει το βίντεο από τη στιγμή της συντριβής, λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους.

Επτά άνθρωποι, μεταξύ αυτών πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα στη Βραζιλία, μετά την πτώση ενός μικρού αεροσκάφους, λίγο αφότου απογειώθηκε, κοντά στο Σάο Πάολο (νοτιοανατολικά), όπως ανακοίνωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το ένα από τα θύματα ήταν ο επιχειρηματίας Σέλσο Σιλβέιρα Μέλο Φίλιο, αδελφός του ιδιοκτήτη της Cosan, ενός εκ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων παραγωγής βιοκαύσιμων στη Βραζιλία, έγινε γνωστό από την εταιρεία, σε ένα δελτίο Τύπου.

«Ο Σέλσο Σιλβέιρα Μέλο Φίλιο, που ήταν μέτοχος του ομίλου, επέβαινε στο αεροσκάφος που συνεντρίβη σήμερα το πρωί στο Πιρασικάμπα, όπως και η σύζυγός του, τα τρία παιδιά του, ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης», διευκρίνισε η Cosan.

To δικινητήριο κατέπεσε σε ένα άλσος, σε έναν οικισμό στο Πιρασικάμπα, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από το Σάο Πάολο και όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν. Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter από τους πυροσβέστες διακρίνεται μια μεγάλη μαύρη περιοχή, στο σημείο της πρόσκρουσης, όπου οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε, ενώ γύρω της βρίσκοντα απανθρακωμένα δέντρα.

Οι αρχές δεν έχουν προς το παρόν δώσει πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε μόλις 15 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή του Πιρασικάμπα. Το αεροσκάφος κατευθυνόταν στην πολιτεία Πάρα (βόρεια).

Δείτε τη στιγμή της τραγωδίας:

Camara de vigilancia pegou o momento da queda do aviao em Piracicaba! ?? pic.twitter.com/9pZPlIDvog — Che Capitalista ? (@Ferdeg2017) September 14, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Ίο: η απολογία του Ιρλανδού για τον θάνατο του νεαρού (βίντεο)

Γαλλία: αγνοούμενοι από την κακοκαιρία (εικόνες)

“Game Of Chefs”: τι θα δούμε την Τρίτη (εικόνες)