Τεχνολογία - Επιστήμη

Αίγυπτος: ο πρόγονος της φάλαινας είχε πόδια και ήταν αμφίβιος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παλαιοντολογική σκαπάνη έφερε στο φως τον πρόγονο της φάλαινας, που είχε τέσσερα πόδια και περπατούσε στη στεριά, ενώ παράλληλα κολυμπούσε.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Κι όμως οι φάλαινες πριν από 43 εκατομμύρια χρόνια είχαν πόδια και ήταν αμφίβιες!

Παλαιοντολόγοι ανακάλυψαν στο βαθύπεδο του Ελ Φαγιούμ, στην Αίγυπτο, τα απολιθωμένα οστά του προγόνου τους, που τον ονόμασαν Φιομίκετους Άνουβις.

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού έχουν ήδη συναρμολογήσει τα οστά του προγόνου των φαλαινών. Είναι ένα τετράποδο ζώο με εμπρόσθια και οπίσθια άκρα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το ζώο ήταν οπωσδήποτε μερικώς στεριανό, εξηγούν οι επιστήμονες.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της εξέλιξης των ειδών. Ήταν ζώο που ζούσε σε παραθαλάσσιες περιοχές και με τα επιμήκη άκρα του κολυμπούσε, ενώ με το μακρύ ρύγχος του έπιανε και τρεφόταν με ψάρια.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής μεταξύ Μειοκαίνου και Πλειοκαίνου, εξελίχθηκε σταδιακά κι έγινε ο θαλάσσιος γίγαντας που δεσπόζει σήμερα στους ωκεανούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνδρομο Άσπεργκερ - Παπανικολάου στον ΑΝΤ1: ο Γκάλης έβαλε τα κλάματα, όταν του εξηγούσα (βίντεο)

Δολοφονία στην Ίο: η απολογία του Ιρλανδού για τον θάνατο του νεαρού (βίντεο)

Γαλλία: αγνοούμενοι από την κακοκαιρία (εικόνες)