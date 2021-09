Κοινωνία

Κορονοϊός - Edupass: έλεγχοι για τη φυσική παρουσία σε εκπαιδευτικές δομές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, για το επιτρεπτό της φυσικής παρουσίας προσώπων σε εκπαιδευτικές δομές.

Πλατφόρμα δημιουργείται για τον έλεγχο των “νόμιμων προϋποθέσεων” για τη φυσική παρουσία μαθητών σε εκπαιδευτικές δομές, δημόσιες και ιδιωτικές στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Πρόκειται για τροπολογία του υπουργείου Παιδείας στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών "Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών".

Μέσω της πλατφόρμα edupass πραγματοποιείται η ηλεκτρονική επιβεβαίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, για το επιτρεπτό της φυσικής παρουσίας προσώπων, ανάλογα με την ιδιότητά τους, σε εκπαιδευτικές δομές και καταχωρείται το αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης αυτής σε αυτοτελές αρχείο ή σύνολο δεδομένων που τηρούνται στις θυρίδες της ΕΨΠ.

Η πλατφόρμα θα αντλεί στοιχεία από το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από κορονοϊό και το πληροφοριακό σύστημα της πλατφόρμας στην οποία έχει γίνει η καταχώριση αποτελεσμάτων των διαγνωστικών τεστ.

Η εν λόγω τροπολογία έρχεται την ώρα που πρυτάνεις διατυπώνουν την άποψη ότι ο έλεγχος των πιστοποιητικών για την είσοδο στα ΑΕΙ πρέπει να ρυθμιστεί από την ίδια την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Βαγγέλης Λιόλιος

Δολοφονία στην Ίο: η απολογία του Ιρλανδού για τον θάνατο του νεαρού (βίντεο)

Σύνδρομο Άσπεργκερ - Παπανικολάου στον ΑΝΤ1: ο Γκάλης έβαλε τα κλάματα, όταν του εξηγούσα (βίντεο)