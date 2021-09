Παράξενα

Η Μέρκελ έγινε... αμυγδαλωτό!

Παρασκευαστής παραδοσιακών αμυγδαλωτών ελπίζει ότι θα «γλυκάνει» το τέλος μιας εποχής με ένα σπέσιαλ αναμνηστικό για τους θαυμαστές της.

Έπειτα από 16 καθοριστικά χρόνια στο τιμόνι της Γερμανίας, η Άγγελα Μέρκελ αποχωρεί από την καγκελαρία και ένας παρασκευαστής παραδοσιακών αμυγδαλωτών ελπίζει ότι θα «γλυκάνει» το τέλος μιας εποχής με ένα σπέσιαλ αναμνηστικό για τους θαυμαστές της.

«Είναι ένα αναμνηστικό για τους υποστηρικτές και για τους μη υποστηρικτές της Άγγελας Μερκελ, η οποία παραιτείται και ολοκλήρωσε την υπηρεσία της. Και για αυτό ελπίζουμε ότι ο καθένας θα την βάλει κάπου στο σπίτι του», είπε ο Τόμας Τσούμπερ, ο διευθυντής της εταιρείας Odenwaelder Marzipan, στη Βαυαρία. «Τα φτιάξαμε έτσι ώστε να κρατάνε για δύο χρόνια, έτσι ο κόσμος μπορεί να παρατείνει τη θητεία της Μέρκελ για άλλα δυο χρόνια», πρόσθεσε, κρυφογελώντας, ο Τσούμπερ.

Η εταιρεία ζαχαρωτών λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια. Ξεκίνησε ως μια μικρή, οικογενειακή επιχείρηση και, μολονότι έχει πλέον τα μηχανήματα για να κάνει μαζική παραγωγή, διατηρεί και τις χειροποίητες δημιουργίες της. «Η κυρία Μέρκελ είναι μια ειδική έκδοση. Θα φτιάξουμε περίπου 500 κομμάτια» με το πρόσωπό της καγκελαρίου από αμυγδαλόπαστα, εξήγησε ο Τσούμπερ.

Η οκταμελής ομάδα των ζαχαροπλαστών θα χρειαστεί δύο ημέρες για να ολοκληρώσει τα οκτώ στάδια παρασκευής της πρώτης παρτίδας των «αμυγδαλωτών Μέρκελ».

Germany sweetens departure of longtime chancellor with marzipan Merkel#Merkel #Germany #marzipanhttps://t.co/pxDA5mjan9 pic.twitter.com/W52Ol2eSIJ

— Fardad Farahzad | ????? ?????? (@FardadFarahzad) September 14, 2021

