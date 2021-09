Αθλητικά

Champions League: σοκ με ανατροπή στο ντεμπούτο Ρονάλντο

Ο Σιεμπάτσο «τιμώρησε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μοιρασιά στη Σεβίλη στο ματς των τεσσάρων πέναλτι!

Το 136ο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Champions League, στη βραδιά που έπιασε τον Ίκερ Κασίγιας στην κορυφή των συμμετοχών όλων των εποχών στη διοργάνωση (181), δεν έφτασε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να φύγει με το διπλό από το "Stadion Wankdorf" της Βέρνης στην πρεμιέρα των ομίλων κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις, καθώς οι Ελβετοί έκαναν μία απίστευτη ανατροπή, επικρατώντας με 2-1.

Η αποβολή του Γουάν-Μπισάκα στο 35' (για επικίνδυνο πάτημα στον Περέιρα Μαρτίνς) άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα, καθώς στο 66' ο Ενγκαμαλό έφερε το ματς στα ίσα, με τον Αμερικανό Τζόρνταν Σιεμπάτσο να διαμορφώνει το τελικό 2-1 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, έπειτα από ολέθριο σφάλμα της άμυνας των «κόκκινων διαβόλων».

Στο 78ο λεπτό, εισέβαλλε στον αγωνιστικό χώρο ένας οπαδος ο οποίος πλησίασε στην περιοχή της Γιούνγκ Μπόις κι απομακρύνθηκε από τους άνδρες ασφαλείας του γηπέδου.

Απόλυτη μοιρασιά και στο "Sanchez Pizjuan" της Σεβίλλης, όπου η τοπική ομάδα «κόλλησε» στο 1-1 με τη Σάλτσμπουργκ. Στο τέλος της βραδιάς πάντως οι Ισπανοί ήταν μάλλον... ευχαριστημένοι με το βαθμό, δεδομένου ότι έπαιζαν με δέκα παίκτες απ' το 50' (δεύτερη κίτρινη του Εν Νεσιρί για «θέατρο»), ενώ οι φιλοξενούμενοι έχασαν δύο πέναλτι με τους Αντεγέμι (13') και Σούσιτς (37') που... σημάδεψαν τα δοκάρια της εστίας του Μπόνο.

Στο συγκεκριμένο ματς δόθηκαν συνολικά τέσσερα πέναλτι (ευστόχησαν στα άλλα δύο οι Ράκιτιτς και Σούσιτς), επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην Ιστορία του Champions League, ενώ ο Καρίμ Αντεγέμι της Σάλτσμπουργκ έγινε ο πρώτος παίκτης που κέρδισε τρεις φορές την εσχάτη των ποινών στο ίδιο παιχνίδι.

