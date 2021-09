Αθλητικά

Champions League: Η Μπάγερν Μονάχου ταπείνωσε την Μπαρτσελόνα

“Ξύπνησε” η Γιουβέντους στο Μάλμε. Δύσκολη νίκη της Τσέλσι κόντρα στη Ζενίτ.

Η διαφορά ποιότητας και κλάσης ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και σε αυτήν τη… version της “αποψιλωμένης” Μπαρτσελόνα είναι πλέον πολύ μεγάλη και οι Βαυαροί το επιβεβαίωσαν με πολύ το άνετο πέρασμά τους από το “Καμπ Νου” με 3-0 στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Το 6ο γκολ του Μίλερ κόντρα στους “μπλαουγκράνα” (με ισχυρές δόσεις... τύχης, καθώς κόντραρε πάνω στον Γκαρθία) στο 34ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στην Μπάγερν, με τον Λεβαντόφσκι να “σφραγίζει” τη νίκη της ομάδας του με άλλα δύο γκολ στο 56' και στο 85', παίρνοντας το... ριμπάουντ και στις δύο περιπτώσεις από τα πλασέ των Μουσιάλα και Γκνάμπρι στα δοκάρια.

Στο Μάλμε η Γιουβέντους “ξύπνησε” και με ένα καταιγιστικό πρώτο 45λεπτο πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων, σημειώνοντας την πρώτη εφετινή νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας “σφυγμό” έπειτα από μία πολύ αναιμική εκκίνηση στη σεζόν.

Η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Τσέλσι, δυσκολεύτηκε κόντρα στη Ζενίτ, αλλά βρήκε το γκολ που ήθελε με τον Λουκάκου και ξεκίνησε με το... δεξί τη φάση των ομίλων του Champions League, ενώ τρομερό παιχνίδι έγινε στο “Estadio de la Ceramica”, όπου η Βιγιαρεάλ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Αταλάντα σε ένα ματς που τα είχε όλα. Γκολ των Ιταλών νωρίς, διπλή “απάντηση” των περσινών θριαμβευτών του Europa League και αποβολή του Κοκελίν στο 84' με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η Ντιναμό Κιέβου και η Μπενφίκα κόλλησαν” στο μηδέν - με δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στις καθυστερήσεις και ακυρωθέν γκολ του Σαπαρένκο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων - ενώ στο 0-0 έμειναν η Λιλ με τη Βόλφσμπουργκ, με τους Γερμανούς να αντέχουν ως το φινάλε αν κι αγωνίστηκαν από το 63' με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Μπρουκς στο 63'.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης:

5ος όμιλος

Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου: 0-3

(34' Μίλερ, 56', 85' Λεβαντόφσκι)

Ντιναμό Κιέβου - Μπενφίκα: 0-0

6ος όμιλος

Γιουνγκ Μπόις - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 2-1

(66' Ενγκαμαλό, 90'+5' Σιεμπάτσο - 13' Ρονάλντο)

Βιγιαρεάλ - Αταλάντα: 2-2

(39' Τριγκιέρος, 73' Ντανζούμα - 6' Φρόιλερ, 83' Γκόσενς)

7ος όμιλος

Σεβίλλη - Σάλτσμπουργκ: 1-1

(42' πέν. Ράκιτιτς - 21' πέν. Σούσιτς)

Λιλ - Βόλφσμπουργκ: 0-0

8ος όμιλος

Τσέλσι - Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης: 1-0

(69' Λουκάκου)

Μάλμε - Γιουβέντους: 0-3

(23' Άλεξ Σάντρο, 45' πέν. Ντιμπάλα, 45'+1' Μοράτα)

