Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων

Λάδι στη φωτιά της έντασης στην κορεατική χερσόνησο, ρίχνει η Πιονγκγιάνγκ.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς τα ανοικτά των ανατολικών ακτών της, ανακοίνωσε σήμερα το επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων, μερικές ημέρες αφού η χώρα είχε προχωρήσει στη δοκιμή πυραύλου Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς.

Η Πιονγκγιάνγκ αναπτύσσει σταθερά τα οπλικά προγράμματά της, καθώς οι συνομιλίες με στόχο τη διάλυση των προγραμμάτων της για τα πυρηνικά όπλα και τους βαλλιστικούς πυραύλους σε αντάλλαγμα για τη χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων έχουν σταματήσει από το 2019.

Η ιαπωνική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε επίσης ότι ένα αντικείμενο, που θα μπορούσε να είναι βαλλιστικός πύραυλος, εκτοξεύθηκε από τη Βόρεια Κορέα και έπεσε έξω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας.

Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός, Γιοσιχίντε Σούγκα, καταδίκασε την εκτόξευση του πυραύλου και τη χαρακτήρισε «εξοργιστική». Ο Σούγκα και ο Νοτιοκορεάτης Πρόεδρος Μουν Τζε-ιν συγκάλεσαν συνεδριάσεις των συμβουλίων τους εθνικής ασφαλείας για να συζητήσουν τις εκτοξεύσεις, σύμφωνα με τα γραφεία τους.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Νότιας Κορέας και της Κίνας διεξάγουν σήμερα συνομιλίες στη Σεούλ εν μέσω ανησυχιών για την πρόσφατη πυραυλική δοκιμή της Βόρειας Κορέας και τη στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις για την αποπυρηνικοποίηση ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και την Ουάσινγκτον.

Αν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο, η δοκιμή θα είναι η πρώτη της Βόρειας Κορέας από φέτος το Μάρτιο και μια περαιτέρω παραβίαση των κυρώσεων του ΟΗΕ.

Η εκτόξευση έγινε αφού η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε με επιτυχία το περασμένο Σαββατοκύριακο τη δοκιμή ενός νέου πυραύλου Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, χαρακτηρίζοντάς τον «ένα στρατηγικό όπλο μεγάλης σημασίας». Αναλυτές λένε πως ο πύραυλος αυτός ενδέχεται να είναι το πρώτο τέτοιο όπλο της χώρας με δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή.

