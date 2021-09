Κοινωνία

Καιρός - Αρνιακός: Έρχεται σκόνη από την Αφρική (βίντεο)

Ιδανικός για μπάνιο θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από τη Δευτέρα.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, τόνισε πως ο καιρός το Σαββατοκύριακο θα είναι ιδανικός για μπάνιο, αφού η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν από την Παρασκευή, αλλά θα φέρουν και σκόνη από την Αφρική.

Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως μέχρι 5-6 μποφόρ.

Ο υδράργυρος θα φθάσει στους 32 βαθμούς στα βόρεια, στους 33 στα κεντρικά και στους 28 στα νότια και στα νησιά.

Σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας αναμένεται από τη Δευτέρα.

