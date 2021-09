Τεχνολογία - Επιστήμη

iPhone 13: Η παρουσίαση από την Apple (εικόνες)

Στις 24 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμα στην αγορά τα τρία κινητά τηλέφωνα της σειράς iPhone 13, που ενσωματώνουν τεχνολογία 5G.

H Apple Inc παρουσίασε την Τρίτη το iPhone 13 και το νέο iPad mini διευρύνοντας τη συνδεσιμότητα 5G, ενσωματώνοντας ταχύτερα μικροκυκλώματα (τσιπ) και πιο ευκρινείς κάμερες χωρίς να αυξήσει την τιμή του τηλεφώνου.

Η εταιρία, που έχει την έδρα της στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας, δεν ανακοίνωσε κάποια ειδικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά ή προϊόντα, τα οποία να προκάλεσαν εντύπωση, αλλά οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πελάτες της Apple, που χρησιμοποιούν παλαιότερα μοντέλα συσκευών, όπως το iPhone X θα είναι πρόθυμοι να αποκτήσουν ένα καινούργιο έξυπνο κινητό τηλέφωνο της νέας σειράς.

Τα iPhone 13 θα έχουν ένα νέο τσιπ, το οποίο ονομάζεται A15 Bionic το οποίο ενσωματώνει λειτουργίες, όπως η αυτόματη μετάφραση κειμένου. Η ίδια τηλεφωνική συσκευή διαθέτει καλύτερη οθόνη, μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, αλλά και μία λειτουργία Cinematic για την αυτόματη αλλαγή της εστίασης στη διάρκεια της βιντεοσκόπησης. Η Apple ανακοίνωσε ότι το iPhone 13 θα έχει ειδικές κεραίες 5G και εξαρτήματα ραδιοφώνου για μεγαλύτερες ταχύτητες, ενώ η συσκευή θα είναι διαθέσιμη σε πέντε χρώματα.

Η τιμή της αναφερόμενης τηλεφωνικής συσκευής θα αρχίζει από τα 699 δολάρια. Η τιμή του iPhone 13 Pro αρχίζει από τα 999 δολάρια και η τιμή του Pro Max αρχίζει από τα 1.099 δολάρια. Τα τρία μοντέλα κινητών τηλεφώνων θα είναι διαθέσιμα στις 24 Σεπτεμβρίου.

Οι τιμές παρέμειναν σταθερές από την προηγούμενη χρονιά, αλλά μερικοί πάροχοι, όπως η AT&T Inc θα προφέρουν τις συσκευές χωρίς πρόσθετο κέρδος, αν οι πελάτες τους ανταλλάσσουν ένα προηγούμενο μοντέλο και εγγραφούν για ένα πρόγραμμα παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Ο Μπεν Μπατζάριν υπεύθυνος για τις τεχνολογίες καταναλωτών στην Creative Strategies δήλωσε ότι αναμένει πως η προσφορά επιθετικών επιδοτήσεων και οι πολιτικές ανταλλαγών θα βελτιώσουν τις πιθανότητες της Apple και των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας να διατηρήσουν τους πελάτες τους.

«Δεν έχεις την υποχρέωση να πληρώσεις μία προκαταβολή και εξακολουθείς να πληρώνεις όσα πληρώνεις», εξήγησε ο Μπατζάριν.

